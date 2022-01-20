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Далее про чай!Ну чай не дураки в Англии как утверждает СИЗА(Можно посмеяться цифр скучных не будет)Чай не дураки возили ещё парусниками через половину планеты в обход Африки.Спустя два столетия у них от постоянных подстав лейбористов и консерваторов то понос то золотуха в энергетике.То мы за экологию давайте сократим ТЭС, то давайте Атом сократим.Гэс у них полторы штуки так как если сизо не знает они на острове, а там енисеев с порогами нет, чтоб перекрывать с песнями.Так вот угольная у них сейчас почти ровненько 50% могу ошибитьсяв последний год поменялось.В результате болтовни роазных их СИЗО они было позакрывали немного ТЭС попереводили немного на ГАЗ.Но выяснилось. НЕОЖИДАННО ДА, что газ нужно возить.Газовозами как чай.Только больше.И он дороооооогой почемуто в корабликах!Ну прямо очень дорогой.Но их же экологи подпирают, и взялись они за ветряки и солнечные станции (в их климате если что ветренном но ни разу не солнечном) И наклепали аж на 20% всего производства энергии в Британии!!!Это чудовищно много на солнечных панелях и ветряках.И экономика не раздумывая сказала я сейчас лопну!Патамушта ооооочень дорого, ещё дороже газа в разы получается.Кроме этого они залезли в карман каждого англичанина и шотландца заодно, и если вы посмотрите там все генераторы на станциях очень молодые.С прошлого века совсем мало. То есть они все это переделали!!!Пытались поменять сети, трансформаторы (привет СИЗО) КАБЕЛИ ЛЭП. И....... Многое смогли. Одно маленькое такое но.Прямо руины оствив как Назарбаев.Полностью уничтожили отрасли.Они же вступили в ЕС и не могли ставить цены и закрыться от дешёвых производств в других странах союза.А ещё сколько просело???Металлургия в минусе и почти в жжж том самом да.и много ещё.Вот именно по этому они затеяли развод с Евросоюзом.НЕ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.Нехрен было трансформаторы менять - это привело к ценам запредельным на энергию и сделало неконкурентными товары.Чтоб спасти положение они в 2021 в три раза увеличили закупки угля. В России!На угле дешевле!И сейчас им не очень хочется зелёной экологии.Им дешевой энергии хочется больше. Правда не всем.При модернизации своей энергосистемы они дали работу десяткам тысяч людей производивших кабель, опоры, трансформаторы, оборудовани подстанций.Но вложив деньги в сверхдорогую модернизацию они ушатали больше работы для людей в других сферах.Вообще я сторонник зелёной энергии. но когда она разумно и планомерно заменяет.Было бы неплохо если бы открывались инновационные производства по солнечным станциям, давая работу десятку тысяч например Лисаковцам, жителям Аркалыка.С программой на 30 лет государственной.Вот тогда бы эта линия 1150 кВ ОЧЕНЬ БЫ ПРИГОДИЛАСЬ.Казахстан же солнечная страна на 4 часовых пояса.Когда в одном месте уже солнца в производственным объемах нет.на другой стороне ещё есть 4 часа.Когда одна часть в облаках - другая чистая.Этого нет у малых стран Азии.Эту энергию можно хоть до Лондона. Линия на первом этапе уже построена СССР. Только развивай и продляй. В Сибирь до ГЭС добавляй солнечную постепенно и гони дальше туда где покупают дорого.И проблема подводного кабеля это сейчас не самая страшная проблема, решаема между островами. Потери на линии конечно большие, но и солнечная энергия не углём добытая.Солнце есть, земли бесплодной целая страна на 4 часовых пояса, металл для опор свой есть, бокситы для проводов свои есть, медь своя есть. Всё есть!Даже СИЗО с корочкой нуротана открывающий любые двери есть!Но чего-то не хватает!