Отправлено: - 20:47

[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 18:01]

А вообще это не новость, а старость.О строительстве этой унылой подстанции писали ещё летом. Здесь нет ничего нового. Ни хода стройки, ни особенностей, ни фото.Наверное размещено, чтоб отстал один назойливый читатель с железными зубами и партбилетом нуротана.Забавно что другая газетума оценивала летом мощность в киловольтах.Но это не удивительно, ведь платят им удержанными из зарплат штиблетами безмолвных бюджетников.В самой подстанции тоже ничего интересного. Запитка от Заречного по 220кВ шаг стандартный 220/110/10.35 сейчас только на дальние и сельские расстояния, там другим образом не разойтись. "Десятка" она не тянет передачи на десятки км. Потери слишком большие.А вот тут в 110/10 и всего 2 трансформатора, собаченция может быть зарыта только в последней цифре.Дело в том, что в Казахстане безумнейшая система тендеров и выиграет либо заранее известно кто, либо прохиндей предложивший минимум.Если в условиях не будет сильного разветвления системы шин по 10 кВ и секционирования по ЦРП ниже, то это может сыграть злейшую шутку.А при некоторых условиях неграмотного проектирования и экономии даже при секционировании ещё хуже.При ОЗЗ на десятке, в любой точке сети, ложится вся сеть от трансформатора 110/10. Вся целиком и полностью!И никто не скажет где ОЗЗ, пока оперативный персонал не переберёт последовательно все подключения по 10 кВ.Сначала откинув всё от шин подстанции, а потом подключая по одному вакуумнику и глядя на релейную защиту.Тут должна быть куча матов, несомненно присутствующая на частоте энергетиков при этом действии, и они бы очень предпочли ещё один шаг, который бы сильно облегчил им поиски.А подключений на два трансформатора, их может оказаться под четыре десятка и более шесть десятков при хреновом проектировании.В этом случае поиск только включая по одному.Поиск проще говоря займет куеву тучу времени.Плюс ко всему при попытках на двух трансах нарисовать надежность 1 категории для котельных и непрерывных производств, потребуется сложная система шин. И да, нисколько не спасающая от отключения, но позволяющая перваков включить обходом побыстрее.Обслуживание сложной системы шин с обходами и множеством АВР требует другой квалификации оперативного и ремонтного персонала.Надеюсь там люди грамотные и местных акимов даже на порог не пускали.Не то что определять и заказывать возможность разморозить город или канализацию спустить в Тобол.