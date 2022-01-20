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Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43355
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 13:57
Магазины берут на себя обязательство ставить торговую надбавку не более 3% на продукты питания, которые являются социально значимыми. Меморандум подписали руководители супермаркетов «Норма», «Солнечный», «Астыкжан».
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 554
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 15:17
Цитата:
Настойка боярышника для ВЧКушки как воздух, как хлеб! Не троньте святое)))
drakon:
На настойку Боярышника, в аптеках...
На настойку Боярышника, в аптеках...
Настойка боярышника для ВЧКушки как воздух, как хлеб! Не троньте святое)))
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 19:21
Цитата:
Это не сыр,а сырный продукт
Цитата:
Это не Казахстанский помидор из Актюбинска,а помидор ветка из Туркмении.
ACROS:
2 300 на Складской.
2 300 на Складской.
Это не сыр,а сырный продукт
Цитата:
ACROS:
ACROS:
600 тенге на ОРТ.
ACROS:
600 тенге на ОРТ.
Это не Казахстанский помидор из Актюбинска,а помидор ветка из Туркмении.
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 19:39
Цитата:
С овощами точно Второй вариант будет.
Хлеб социальный сегодня привезли в принципе хороший,до этого по осени возили маленький убогий,но народ собачкам с удовольствием брал.Они его так и назвали ,хлеб для собачек дайте.Сахара по 289 наверное надолго не хватит,выставят ограничение по 1-2 кгв руки,потом будет висеть вывеска"товар в пути"
Но сейчас главное успокоить население и показать людям,что власть взялась наводить порядок.
yudjin:
У торгашей есть 2 варианта ...
У торгашей есть 2 варианта ...
С овощами точно Второй вариант будет.
Хлеб социальный сегодня привезли в принципе хороший,до этого по осени возили маленький убогий,но народ собачкам с удовольствием брал.Они его так и назвали ,хлеб для собачек дайте.Сахара по 289 наверное надолго не хватит,выставят ограничение по 1-2 кгв руки,потом будет висеть вывеска"товар в пути"
Но сейчас главное успокоить население и показать людям,что власть взялась наводить порядок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12003
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 19:45
Больше всего мне хотелось услышать тут Добнринцова.
Как пытались контролировать цены вводя войска в магазины сумасшедшего режима в Венесуэлле я знаю.
Там после смерти диктатора Уго Чавеса, преемником стал его водитель.
И даже очень хорошо знаю что там было от Кэпа судна которое туда возило оборудование из Питера.
Что было в Египте до революции своими глазами видел, ибо катал там не в туристических автобусах, а с рюкзаком. Помню их блокадный жуткого качества гос хлеб, если перевести 50 копеек. И длинные очереди в эти грязные госпекарни спрятанные в самые жуткие улицы как можно дальше от глаз туристов.
Там кстати не продавали если не знать арабсксий. Типа этого жуткого госхлеба сделанного из смеси муки непонятно с чем и так не хватает.
При этом в стране была жуткая полицайщина, до абсолютнейшего маразма тупая и непомерная, на содержание которой уходил весь бюджет кое как складывающийся от пропуска кораблей и туристической Хургады.
Это участь всех без исключения тоталитарных режимов.
Они все рано или поздно начинают регулировать развалив предварительно своим дубовым лбом всё что было создано до них.
Но как именно выглядит всё это из самого непосредственного магазинчика на земле - это всегда интересно.
Как пытались контролировать цены вводя войска в магазины сумасшедшего режима в Венесуэлле я знаю.
Там после смерти диктатора Уго Чавеса, преемником стал его водитель.
И даже очень хорошо знаю что там было от Кэпа судна которое туда возило оборудование из Питера.
Что было в Египте до революции своими глазами видел, ибо катал там не в туристических автобусах, а с рюкзаком. Помню их блокадный жуткого качества гос хлеб, если перевести 50 копеек. И длинные очереди в эти грязные госпекарни спрятанные в самые жуткие улицы как можно дальше от глаз туристов.
Там кстати не продавали если не знать арабсксий. Типа этого жуткого госхлеба сделанного из смеси муки непонятно с чем и так не хватает.
При этом в стране была жуткая полицайщина, до абсолютнейшего маразма тупая и непомерная, на содержание которой уходил весь бюджет кое как складывающийся от пропуска кораблей и туристической Хургады.
Это участь всех без исключения тоталитарных режимов.
Они все рано или поздно начинают регулировать развалив предварительно своим дубовым лбом всё что было создано до них.
Но как именно выглядит всё это из самого непосредственного магазинчика на земле - это всегда интересно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1771
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 20:28
Неужели власть не понимает, что сдерживание цен есть не что иное, как формирование скрытой инфляции. Да, можно запретительными мерами на время приостановить рост цен, но для этого требуется хотя бы какая-то поддержка со стороны государства и государственных монополий. Иначе получается элементарное сдерживание колеса экономики, увеличение рисков и, как следствие, снижение инвестиционной привлекательности для данного вида бизнеса.
А последствия стандартные - конец предпринимательской деятельности или уход в тень. В первом случае дополнительно произойдет высвобождение работников для пополнения армии безработных. Плюс снижение поступлений налоговых отчислений в казну и увеличение нагрузки на государство с точки зрения увеличения социальных выплат. А без выплат и социальных льгот возникает риск новых народных недовольств и пополнение рядов митингующих свежеиспечёнными членами. А виновата всего лишь недальновидная ценовая политика, причем это все уже 100500 раз проходили, опять что-ли кому-то хочется наступать на те же грабли?
А последствия стандартные - конец предпринимательской деятельности или уход в тень. В первом случае дополнительно произойдет высвобождение работников для пополнения армии безработных. Плюс снижение поступлений налоговых отчислений в казну и увеличение нагрузки на государство с точки зрения увеличения социальных выплат. А без выплат и социальных льгот возникает риск новых народных недовольств и пополнение рядов митингующих свежеиспечёнными членами. А виновата всего лишь недальновидная ценовая политика, причем это все уже 100500 раз проходили, опять что-ли кому-то хочется наступать на те же грабли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 563
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 21:55
Можно еще заключить меморандум, чтоб владельцы заводов,газет, пароходов, не получали прибыль и работали в убыток себе. А еще лучше, бесплатно!
А, чо, капитализм, же!
И!
Вот оно. Счастливое будущущее...
А, чо, капитализм, же!
И!
Вот оно. Счастливое будущущее...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12003
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 22:24
Цитата:
Прямо сейчас вы им подсказали.
Уже можете представить как эта троица приезжих террористов Боярышное, Абдулайка с номерочком и Сизо тряся корочками ломятся в акимат за мандатом, чтоб прийти в НГ сказать: мы тут сильно обеспокоены ценами на вашу газету и постановлением нашего домкома установили вам 10 тенге за номер.
И вообще вы слишком много помещений занимаете...
Don Julio:
Можно еще заключить меморандум, чтоб владельцы заводов,газет,
Можно еще заключить меморандум, чтоб владельцы заводов,газет,
Прямо сейчас вы им подсказали.
Уже можете представить как эта троица приезжих террористов Боярышное, Абдулайка с номерочком и Сизо тряся корочками ломятся в акимат за мандатом, чтоб прийти в НГ сказать: мы тут сильно обеспокоены ценами на вашу газету и постановлением нашего домкома установили вам 10 тенге за номер.
И вообще вы слишком много помещений занимаете...
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