Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...

Отправлено: - 19:45

Больше всего мне хотелось услышать тут Добнринцова.



Как пытались контролировать цены вводя войска в магазины сумасшедшего режима в Венесуэлле я знаю.

Там после смерти диктатора Уго Чавеса, преемником стал его водитель.

И даже очень хорошо знаю что там было от Кэпа судна которое туда возило оборудование из Питера.



Что было в Египте до революции своими глазами видел, ибо катал там не в туристических автобусах, а с рюкзаком. Помню их блокадный жуткого качества гос хлеб, если перевести 50 копеек. И длинные очереди в эти грязные госпекарни спрятанные в самые жуткие улицы как можно дальше от глаз туристов.

Там кстати не продавали если не знать арабсксий. Типа этого жуткого госхлеба сделанного из смеси муки непонятно с чем и так не хватает.

При этом в стране была жуткая полицайщина, до абсолютнейшего маразма тупая и непомерная, на содержание которой уходил весь бюджет кое как складывающийся от пропуска кораблей и туристической Хургады.



Это участь всех без исключения тоталитарных режимов.

Они все рано или поздно начинают регулировать развалив предварительно своим дубовым лбом всё что было создано до них.

Но как именно выглядит всё это из самого непосредственного магазинчика на земле - это всегда интересно.