Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43355
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8238
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Атомная станция это хорошо..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4707
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 16:32
Цитата:
Полегчало...ну,ну!
111:
Полегчало...ну,ну!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12003
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 20:01
Цитата:
Да уже не долго, потерпи немного.
Чтоб не гудеть как транфсформаторы какой-нибудь умник просто обязан предложить в каждом дворе развалить трансформаторную будку и вместо неё ядрёный реактор, который сразу даст и тепло в батареи без труб и свет без трансформаторов и кабелей и ещё сам светиться будет по ночам.
А твой двор ближайший к их пустырю у акунаматата
И будет тебе счастия, но только больше с одной стороны дома, чем с другой.
Если маленькая зубастая девочка Грета Тунберг им в акимате не помешает.
111:
Атомная станция это хорошо..
Атомная станция это хорошо..
Да уже не долго, потерпи немного.
Чтоб не гудеть как транфсформаторы какой-нибудь умник просто обязан предложить в каждом дворе развалить трансформаторную будку и вместо неё ядрёный реактор, который сразу даст и тепло в батареи без труб и свет без трансформаторов и кабелей и ещё сам светиться будет по ночам.
А твой двор ближайший к их пустырю у акунаматата
И будет тебе счастия, но только больше с одной стороны дома, чем с другой.
Если маленькая зубастая девочка Грета Тунберг им в акимате не помешает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12003
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 20:47
А вообще это не новость, а старость.
О строительстве этой унылой подстанции писали ещё летом. Здесь нет ничего нового. Ни хода стройки, ни особенностей, ни фото.
Наверное размещено, чтоб отстал один назойливый читатель с железными зубами и партбилетом нуротана.
Забавно что другая газетума оценивала летом мощность в киловольтах.
Но это не удивительно, ведь платят им удержанными из зарплат штиблетами безмолвных бюджетников.
В самой подстанции тоже ничего интересного. Запитка от Заречного по 220кВ шаг стандартный 220/110/10.
35 сейчас только на дальние и сельские расстояния, там другим образом не разойтись. "Десятка" она не тянет передачи на десятки км. Потери слишком большие.
А вот тут в 110/10 и всего 2 трансформатора, собаченция может быть зарыта только в последней цифре.
Дело в том, что в Казахстане безумнейшая система тендеров и выиграет либо заранее известно кто, либо прохиндей предложивший минимум.
Если в условиях не будет сильного разветвления системы шин по 10 кВ и секционирования по ЦРП ниже, то это может сыграть злейшую шутку.
А при некоторых условиях неграмотного проектирования и экономии даже при секционировании ещё хуже.
При ОЗЗ на десятке, в любой точке сети, ложится вся сеть от трансформатора 110/10. Вся целиком и полностью!
И никто не скажет где ОЗЗ, пока оперативный персонал не переберёт последовательно все подключения по 10 кВ.
Сначала откинув всё от шин подстанции, а потом подключая по одному вакуумнику и глядя на релейную защиту.
Тут должна быть куча матов, несомненно присутствующая на частоте энергетиков при этом действии, и они бы очень предпочли ещё один шаг, который бы сильно облегчил им поиски.
А подключений на два трансформатора, их может оказаться под четыре десятка и более шесть десятков при хреновом проектировании.
В этом случае поиск только включая по одному.
Поиск проще говоря займет куеву тучу времени.
Плюс ко всему при попытках на двух трансах нарисовать надежность 1 категории для котельных и непрерывных производств, потребуется сложная система шин. И да, нисколько не спасающая от отключения, но позволяющая перваков включить обходом побыстрее.
Обслуживание сложной системы шин с обходами и множеством АВР требует другой квалификации оперативного и ремонтного персонала.
Надеюсь там люди грамотные и местных акимов даже на порог не пускали. Не то что определять и заказывать возможность разморозить город или канализацию спустить в Тобол.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 18:01]
О строительстве этой унылой подстанции писали ещё летом. Здесь нет ничего нового. Ни хода стройки, ни особенностей, ни фото.
Наверное размещено, чтоб отстал один назойливый читатель с железными зубами и партбилетом нуротана.
Забавно что другая газетума оценивала летом мощность в киловольтах.
Но это не удивительно, ведь платят им удержанными из зарплат штиблетами безмолвных бюджетников.
В самой подстанции тоже ничего интересного. Запитка от Заречного по 220кВ шаг стандартный 220/110/10.
35 сейчас только на дальние и сельские расстояния, там другим образом не разойтись. "Десятка" она не тянет передачи на десятки км. Потери слишком большие.
А вот тут в 110/10 и всего 2 трансформатора, собаченция может быть зарыта только в последней цифре.
Дело в том, что в Казахстане безумнейшая система тендеров и выиграет либо заранее известно кто, либо прохиндей предложивший минимум.
Если в условиях не будет сильного разветвления системы шин по 10 кВ и секционирования по ЦРП ниже, то это может сыграть злейшую шутку.
А при некоторых условиях неграмотного проектирования и экономии даже при секционировании ещё хуже.
При ОЗЗ на десятке, в любой точке сети, ложится вся сеть от трансформатора 110/10. Вся целиком и полностью!
И никто не скажет где ОЗЗ, пока оперативный персонал не переберёт последовательно все подключения по 10 кВ.
Сначала откинув всё от шин подстанции, а потом подключая по одному вакуумнику и глядя на релейную защиту.
Тут должна быть куча матов, несомненно присутствующая на частоте энергетиков при этом действии, и они бы очень предпочли ещё один шаг, который бы сильно облегчил им поиски.
А подключений на два трансформатора, их может оказаться под четыре десятка и более шесть десятков при хреновом проектировании.
В этом случае поиск только включая по одному.
Поиск проще говоря займет куеву тучу времени.
Плюс ко всему при попытках на двух трансах нарисовать надежность 1 категории для котельных и непрерывных производств, потребуется сложная система шин. И да, нисколько не спасающая от отключения, но позволяющая перваков включить обходом побыстрее.
Обслуживание сложной системы шин с обходами и множеством АВР требует другой квалификации оперативного и ремонтного персонала.
Надеюсь там люди грамотные и местных акимов даже на порог не пускали. Не то что определять и заказывать возможность разморозить город или канализацию спустить в Тобол.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 18:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 563
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 21:37
Цитата:
А и в чем радость!?
Когда можно начинать пускать феерверки и кидать в воздух чепчики женскому населению?
Чото в заметке об этом както невнятно. Или радость, что автор получил 4,5 доллара США? А, это,позвольте, чуть не 2тыщи тенге. Целое богатство!
Архимеду достаточно было чтоб на него упало яблоко, Энштейн совершил открытие сидя в ванне и крича Эврика.
Казахстанским изобретателям достаточно для открытий смотреть Хабар по телевизору.
Могу накидать еще идей. Например, у автомобилей 4 колеса, а это, я считаю, роскошь. Можно ведь и открутить 1-2! Представляете какая экономия на покрышках!?
Или вот, почему, на авто, вперед 5-6 передач, а взад, всего 1!? Надо и вперед сделать 1, ну максимум-2-е.
Экономия!?
Рс Дохтер, и не благодарите, для вас (!) бесплатно, дарю!
Радостная новость для костанайцев
Бакчан ХУСАИНОВ
Бакчан ХУСАИНОВ
А и в чем радость!?
Когда можно начинать пускать феерверки и кидать в воздух чепчики женскому населению?
Чото в заметке об этом както невнятно. Или радость, что автор получил 4,5 доллара США? А, это,позвольте, чуть не 2тыщи тенге. Целое богатство!
Архимеду достаточно было чтоб на него упало яблоко, Энштейн совершил открытие сидя в ванне и крича Эврика.
Казахстанским изобретателям достаточно для открытий смотреть Хабар по телевизору.
Могу накидать еще идей. Например, у автомобилей 4 колеса, а это, я считаю, роскошь. Можно ведь и открутить 1-2! Представляете какая экономия на покрышках!?
Или вот, почему, на авто, вперед 5-6 передач, а взад, всего 1!? Надо и вперед сделать 1, ну максимум-2-е.
Экономия!?
Рс Дохтер, и не благодарите, для вас (!) бесплатно, дарю!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 563
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 22:08
Вот еще идея для автора. Ведь костанайцам всем в дома подается напряжение 220 вольт, каждому! По 2(двум) позволю заметить проводам! А некоторым, особо блатным, по 230, а ингода и 240 вольт, в то время как рачительные американцы, используют всего 110 вольт!
Вот где экономия в 2 (два!) раза!
А если проводить електричество по 1 проводу, то и того больше!
Вот где экономия в 2 (два!) раза!
А если проводить електричество по 1 проводу, то и того больше!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12003
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 22:31
Цитата:
Членам Нуротана на 1 метр нарезать больше!
Don Julio:
А если проводить електричество по 1 проводу, то и того больше!
А если проводить електричество по 1 проводу, то и того больше!
Членам Нуротана на 1 метр нарезать больше!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15052
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 22:39
Цитата:
Зачем? У них же нимб светится
Серый волк:
Членам Нуротана на 1 метр нарезать больше!
Членам Нуротана на 1 метр нарезать больше!
Зачем? У них же нимб светится
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать