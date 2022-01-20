Отправлено: - 16:09

Почему, не фургончик доставки убил женщину?Почему не водитель хлебовозки?Почему не водитель любого предприятия?Почему именно акиматский жоповоз?Сколько их среди сотни тысяч других машин?Какие шансы были закончить жизнь под колёсами именно акиматской жоповозки?Наверное потому, что ездят они как хотят по встречке и на красный, что не один раз публиковалось. А холуистическая залолизательная полиция ничего никогда не видела.На автобусы этих БЕЗДЕЛЬНИКОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДА!Вредителей укравших практически всю городскую собственность у жителей города!Нечего им делать в персональных автомобитлях!На всё министерство например здравоохранения Германии всего 6 служебных авто. При чудовищно несопоставимом уровне медицины кстати.Как кто считает эти древогрызы и разрушители экономики, бездельники, воришки городской собственности и деревьев достойны хоть двух персональных авто?