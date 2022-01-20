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≡ Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата насмерть сбил женщину на служебной Toyota-Camry
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43355
Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата насмерть сбил женщину на служебной Toyota-Camry
Отправлено: 20.01.22 - 10:50
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- Указанный автомобиль находится на балансе ГУ «Аппарат акима города Костаная», которым пользуется, в том числе, и руководитель аппарата, - сообщил «НГ» Кайрат Ахметов.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4707
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 10:50
#1
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Если горел желтый сигнал светофора для водителей, то не мог гореть зеленный сигнал для пешеходов. Пешеход должен выходить на проезжую часть, убедившись в собственной безопасности.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
35
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 10:57
#2
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А собака какого года рождения ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5021
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:22
#3
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Пешеходы нынче пошли,уверенные в своей правоте , что переходят дорогу даже не оглянувшись, видимо их не пугает даже то обстоятельство, что на кону их жизнь!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
616
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:28
#4
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пешеход должен выходить на проезжую часть, убедившись в собственной безопасности.


Даже если вина обоюдная, водитель виновен! Автомобиль источник повышенной опасности — техногенный объект!Статьей 931 Гражданского кодекса Республики Казахстан, предусмотрена ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4707
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:58
#5
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Госпожа, у водителей свой дорожный кодекс, подойдите к любому гаишнику, он зачитает все параграфы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8238
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 14:05
#6
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И конечно же внутри никого не было..
А чего же он тогда гнал?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
616
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 14:50
#7
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Цитата:
Доктор СИЗО:
, у водителей свой дорожный кодекс,


Гражданского кодекса Республики Казахстан выше статусом!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
542
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 15:05
#8
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12003
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 16:00
#9
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Цитата:
Мс18:
А собака какого года рождения ?

Ещё не указано Маяковский какого года рождения.

Гораздо полезнее знать откуда приехала в наш город эта акиматская прокладка, летающая на желтый (если верить брехливым полицаям)
А так читайте на красный. Маловероятно, что ошибётесь.
:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12003
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 16:09
#10
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Почему, не фургончик доставки убил женщину?
Почему не водитель хлебовозки?
Почему не водитель любого предприятия?

Почему именно акиматский жоповоз?
Сколько их среди сотни тысяч других машин?
Какие шансы были закончить жизнь под колёсами именно акиматской жоповозки?

Наверное потому, что ездят они как хотят по встречке и на красный, что не один раз публиковалось. А холуистическая залолизательная полиция ничего никогда не видела.
:lol:

На автобусы этих БЕЗДЕЛЬНИКОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Вредителей укравших практически всю городскую собственность у жителей города!
Нечего им делать в персональных автомобитлях!
На всё министерство например здравоохранения Германии всего 6 служебных авто. При чудовищно несопоставимом уровне медицины кстати.

Как кто считает эти древогрызы и разрушители экономики, бездельники, воришки городской собственности и деревьев достойны хоть двух персональных авто?
:lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12003
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 16:14
#11
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Их помечать нужно как пилотов Мессршмитов, рисовавших кресты за каждый сбитый советский самолёт.
Красить в полосатый цвет самых мерзостных оттенков, как столбы освещения.
Ездить эти ездюки должны только с встроенным ограничителем скорости и мощности с розовой мигалкой, чтоб не путали с другими (синий, красный и оранжевый тем более заняты) И невыключаемой сиреной с самым омерзительным звуком из возможных.
Исключительно чтоб предупреждать граждан о приближении акиматского средства приезжей в город опасности.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4707
Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата насмерть сбил женщину на служебной Toyota-Camry
Отправлено: 20.01.22 - 16:22
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Я была права и стиснула зубы, прокусывая шины акиматовского автомобиля.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
563
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 21:21
#13
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Цитата:
Серый волк:
Ещё не указано Маяковский какого года рождения.

Точно! Маяковский виноват. Эх, ономасты опоздали с переименованием! Вот на Назарбаева, же гораздо меньше аварий!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Гражданского кодекса Республики Казахстан выше статусом!

Помните это, приняв на грудь 3о капель боярышника и переходя дорогу на красный сигнал светофора.
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