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≡ Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43354
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 09:45
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«Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан» - говорится в опубликованной петиции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2409
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 17:41
#15
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вот что главное.


28 января пройдёт сьезд партии, в онлайн-режиме. Интересно: Елбасы будет присутствовать, хотя бы виртуально, он же должен передать пост, партийную кассу, партийную печать, и прочие атрибуты власти.
Самое главное что бы Мади Ахметов там был.
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