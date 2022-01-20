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≡ 402 человека заболели КВИ за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43354
402 человека заболели КВИ за сутки в Костанайской области
Отправлено: 20.01.22 - 16:47
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Темп прироста заболеваемости за среду, 19 января, составил 0,94%. Днем ранее был выявлен 291 заболевший, темп прироста был на уровне 0,68%. Большинство заболевших 19 января - жители областного центра.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23924
Re: 402 человека заболели КВИ за сутки в Костанайской области
Отправлено: 20.01.22 - 16:47
#1
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Рекорд, чтоли, поставили?... :lol: ;-)
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