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≡ Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43354
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8237
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
#1
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О чем и говорили, он со своими миллиардами купит весь американский парламент, не говоря о нашем..
Теперь он чисто бизнесмен..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8237
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:11
#2
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Фламя.
Лабиринт Власти..

Бегу по улицам пустым
И нет тебя и всюду ты
Глаза твои из Ацтаны
Глядят открыто..

Твоя любовь как лабиринт
И сердце снова говорит
Что не найти пути
Из лабиринта..
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
34
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:37
#3
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Что ж ему на пенсии дома не сидится? Оставил бы уже страну в покое...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23924
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:44
#4
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Цитата:
Skeptic:
Что ж ему на пенсии дома не сидится?

Выращивал бы, картошку, морковку.
Всё - дорого, нынче... :lol: ;-)
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