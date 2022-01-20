Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана

Отправлено: - 16:11

Фламя.

Лабиринт Власти..



Бегу по улицам пустым

И нет тебя и всюду ты

Глаза твои из Ацтаны

Глядят открыто..



Твоя любовь как лабиринт

И сердце снова говорит

Что не найти пути

Из лабиринта..