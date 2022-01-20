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≡ Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата насмерть сбил женщину на служебной Toyota-Camry
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43353
Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата насмерть сбил женщину на служебной Toyota-Camry
Отправлено: 20.01.22 - 10:50
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- Указанный автомобиль находится на балансе ГУ «Аппарат акима города Костаная», которым пользуется, в том числе, и руководитель аппарата, - сообщил «НГ» Кайрат Ахметов.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4703
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 10:50
#1
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Если горел желтый сигнал светофора для водителей, то не мог гореть зеленный сигнал для пешеходов. Пешеход должен выходить на проезжую часть, убедившись в собственной безопасности.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
35
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 10:57
#2
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А собака какого года рождения ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5021
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:22
#3
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Пешеходы нынче пошли,уверенные в своей правоте , что переходят дорогу даже не оглянувшись, видимо их не пугает даже то обстоятельство, что на кону их жизнь!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
616
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:28
#4
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пешеход должен выходить на проезжую часть, убедившись в собственной безопасности.


Даже если вина обоюдная, водитель виновен! Автомобиль источник повышенной опасности — техногенный объект!Статьей 931 Гражданского кодекса Республики Казахстан, предусмотрена ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4703
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 12:58
#5
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Госпожа, у водителей свой дорожный кодекс, подойдите к любому гаишнику, он зачитает все параграфы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 14:05
#6
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И конечно же внутри никого не было..
А чего же он тогда гнал?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
616
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 14:50
#7
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Цитата:
Доктор СИЗО:
, у водителей свой дорожный кодекс,


Гражданского кодекса Республики Казахстан выше статусом!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
542
Re: Аким Костаная подтвердил, что водитель руководителя аппарата...
Отправлено: 20.01.22 - 15:05
#8
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