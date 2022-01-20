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Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43353
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 13:57
Магазины берут на себя обязательство ставить торговую надбавку не более 3% на продукты питания, которые являются социально значимыми. Меморандум подписали руководители супермаркетов «Норма», «Солнечный», «Астыкжан».
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4703
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 13:57
Слышал про снижение цен .... решил проверить на себе...купил 2 булки социального хлеба и 2 баночки пива...уплатил на 140 теньге дороже... за что боролись, на то и напоролись ..
М,да....
М,да....
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:03
Омереканские окорочка, украденные у епошек во время атаки на Хиросиму с их складов..
По 890 тенге..
Это похвально..
По 890 тенге..
Это похвально..
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:05
Айдос Сырым, политолог, депутат Мажилиса, недавно в интервью сказал: "...после 6 января, мы проснулись в другом Казахстане...".
Что то непонятно: или я ещё сплю, или всё это Айдосу приснилось: - правительство старое, министры те же, акимы - те же: - одни и те же лица на протяжений 30 лет; методы и стиль работы этих лиц - те же. А, где рыночники, болашаковцы - которые учились и учаться на рыночников в лучших ВУЗ-ах Европы и Америки.
Замораживание цен на энергоносители, сайгачные рейды акиматовцев по базарным рядам, помпезные, но невыполняемые меморандумы со спекулянтами-
- как любят власть замазывать глаза плебсу.
Освоение, отрапортавание, рейтинг, индикативные показатели - наверное сто пудов прав, другой политолог, Досым Сатпаев: - Казахстан имиджевое государство и долго им ещё будет.
Что то непонятно: или я ещё сплю, или всё это Айдосу приснилось: - правительство старое, министры те же, акимы - те же: - одни и те же лица на протяжений 30 лет; методы и стиль работы этих лиц - те же. А, где рыночники, болашаковцы - которые учились и учаться на рыночников в лучших ВУЗ-ах Европы и Америки.
Замораживание цен на энергоносители, сайгачные рейды акиматовцев по базарным рядам, помпезные, но невыполняемые меморандумы со спекулянтами-
- как любят власть замазывать глаза плебсу.
Освоение, отрапортавание, рейтинг, индикативные показатели - наверное сто пудов прав, другой политолог, Досым Сатпаев: - Казахстан имиджевое государство и долго им ещё будет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8103
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:10
У торгашей есть 2 варианта ... либо поднять цены на весь остальной, якобы не социально значимый, товар и таким образом сгладить потери, либо действительно выставить по одному виду из названных продуктов по установленной и взятой с потолка цене... но товар этот будет кривенький, убогенький, меленький... короче нестандартный... О качестве этого социально значимого товара никто же не говорит... Все тупо в цену уперлись.
И наступит всем щасте... и супермаркеты сыты, и акимат якобы выполнил наказ елбасы-2.
И наступит всем щасте... и супермаркеты сыты, и акимат якобы выполнил наказ елбасы-2.
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:14
Уже повысили цены на все буквально..
Соки 1.93 Д не меньше 700 тенге, в См. 730.
Наши казахстанские..
Мыло 400 штука уже брал, было 260.
Но ладно, это российское по чьей то технологии..
Сыр минимум 3990..
Перед НГ тот же был 3700.
Соки 1.93 Д не меньше 700 тенге, в См. 730.
Наши казахстанские..
Мыло 400 штука уже брал, было 260.
Но ладно, это российское по чьей то технологии..
Сыр минимум 3990..
Перед НГ тот же был 3700.
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:15
А4 в супермаркете 1950, против до НГ 1750
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:16
Затотпомидорки казахстанские опрятные с веткой по 895 взял вчера..
Вроде как недорого..
Вроде как недорого..
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:18
И конечно порадовала скидка на пиво М-р 0.5, всего 362..
Ниче не напоминает по 3.62?
А что нам еще надо...
Ниче не напоминает по 3.62?
А что нам еще надо...
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:26
Цитата:
Так торгаши и делают и уже давно: всего лишь по одной тенгушке на каждое наименование и НИКТО не заметит. И потери компенсированы и акиматовцам угодили.
yudjin:
поднять цены на весь остальной, якобы не социально значимый, товар и таким образом сгладить потери
поднять цены на весь остальной, якобы не социально значимый, товар и таким образом сгладить потери
Так торгаши и делают и уже давно: всего лишь по одной тенгушке на каждое наименование и НИКТО не заметит. И потери компенсированы и акиматовцам угодили.
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:28
Цитата:
2 300 на Складской.
111:
помидорки казахстанские опрятные с веткой по 895 взял вчера..[/quote
600 тенге на ОРТ.
111:
Сыр минимум 3990
Сыр минимум 3990
2 300 на Складской.
111:
помидорки казахстанские опрятные с веткой по 895 взял вчера..[/quote
600 тенге на ОРТ.
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:31
Цитата:
Сырный продукт как вроде, он то в магазинах 2700
ACROS:
2 300 на Складской
2 300 на Складской
Сырный продукт как вроде, он то в магазинах 2700
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 616
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:49
Подымите цены на пиво и компенсируйте свой убытки!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 809
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 15:05
Цитата:
На сигареты пусть поднимают! Одна вонища,а толку никакого. А пиво не троньте! Пиво-это вкусно!
ПолиграфЪ Боярышников:
Подымите цены на пиво и компенсируйте
Подымите цены на пиво и компенсируйте
На сигареты пусть поднимают! Одна вонища,а толку никакого. А пиво не троньте! Пиво-это вкусно!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23920
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Цитата:
На настойку Боярышника, в аптеках...
ПолиграфЪ Боярышников:
Подымите цены на пиво
Подымите цены на пиво
На настойку Боярышника, в аптеках...
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