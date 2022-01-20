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≡ Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43353
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 13:57
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Магазины берут на себя обязательство ставить торговую надбавку не более 3% на продукты питания, которые являются социально значимыми. Меморандум подписали руководители супермаркетов «Норма», «Солнечный», «Астыкжан».
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4703
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 13:57
#1
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Слышал про снижение цен .... решил проверить на себе...купил 2 булки социального хлеба и 2 баночки пива...уплатил на 140 теньге дороже... за что боролись, на то и напоролись ..
М,да....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:03
#2
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Омереканские окорочка, украденные у епошек во время атаки на Хиросиму с их складов..
По 890 тенге..
Это похвально..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2407
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:05
#3
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Айдос Сырым, политолог, депутат Мажилиса, недавно в интервью сказал: "...после 6 января, мы проснулись в другом Казахстане...".
Что то непонятно: или я ещё сплю, или всё это Айдосу приснилось: - правительство старое, министры те же, акимы - те же: - одни и те же лица на протяжений 30 лет; методы и стиль работы этих лиц - те же. А, где рыночники, болашаковцы - которые учились и учаться на рыночников в лучших ВУЗ-ах Европы и Америки.

Замораживание цен на энергоносители, сайгачные рейды акиматовцев по базарным рядам, помпезные, но невыполняемые меморандумы со спекулянтами-
- как любят власть замазывать глаза плебсу.
Освоение, отрапортавание, рейтинг, индикативные показатели - наверное сто пудов прав, другой политолог, Досым Сатпаев: - Казахстан имиджевое государство и долго им ещё будет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8103
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:10
#4
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У торгашей есть 2 варианта ... либо поднять цены на весь остальной, якобы не социально значимый, товар и таким образом сгладить потери, либо действительно выставить по одному виду из названных продуктов по установленной и взятой с потолка цене... но товар этот будет кривенький, убогенький, меленький... короче нестандартный... О качестве этого социально значимого товара никто же не говорит... Все тупо в цену уперлись.
И наступит всем щасте... и супермаркеты сыты, и акимат якобы выполнил наказ елбасы-2.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:14
#5
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Уже повысили цены на все буквально..
Соки 1.93 Д не меньше 700 тенге, в См. 730.
Наши казахстанские..
Мыло 400 штука уже брал, было 260.
Но ладно, это российское по чьей то технологии..
Сыр минимум 3990..
Перед НГ тот же был 3700.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:15
#6
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А4 в супермаркете 1950, против до НГ 1750
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:16
#7
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Затотпомидорки казахстанские опрятные с веткой по 895 взял вчера..
Вроде как недорого..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:18
#8
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И конечно порадовала скидка на пиво М-р 0.5, всего 362..
Ниче не напоминает по 3.62?
А что нам еще надо...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2407
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:26
#9
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Цитата:
yudjin:
поднять цены на весь остальной, якобы не социально значимый, товар и таким образом сгладить потери


Так торгаши и делают и уже давно: всего лишь по одной тенгушке на каждое наименование и НИКТО не заметит. И потери компенсированы и акиматовцам угодили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2407
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:28
#10
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Цитата:
111:
Сыр минимум 3990

2 300 на Складской.
111:
помидорки казахстанские опрятные с веткой по 895 взял вчера..[/quote
600 тенге на ОРТ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8234
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 14:31
#11
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Цитата:
ACROS:
2 300 на Складской

Сырный продукт как вроде, он то в магазинах 2700
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
616
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 14:49
#12
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Подымите цены на пиво и компенсируйте свой убытки!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
809
Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...
Отправлено: 20.01.22 - 15:05
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Подымите цены на пиво и компенсируйте

На сигареты пусть поднимают! Одна вонища,а толку никакого. А пиво не троньте! Пиво-это вкусно!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23920
Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с акиматом в Костанае
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Подымите цены на пиво

На настойку Боярышника, в аптеках... :-o
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