Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-17°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43353
Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
Отправлено: 20.01.22 - 09:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам депутата мажилиса Казахстана Ерлик Омиргали, сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес, иначе за что бизнес платил, покупая страховку.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5021
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 09:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За отсрочкой по кредитам в банках сидят очереди, обещали пеня и проценты не начислять, однако моей знакомой январскую платёжку перенесли на последний срок по графику и будет начислена 55 тысяч или гасите досрочно, таков был вердикт банкиров, с чем многие были недовольны
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2407
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 12:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
многие были недовольны


Никогда не понимал и не понимаю до сих пор зачем нужна эта полукриминальная организация именуемая НПП"Атамекен", по сути дублирующая отделы предпринимательства в акиматах, тем более возглавляемая человеком имевшим проблемы с Законом.
Отдайте штаты и финансы Атамекена отделу предпринимательства, и пусть займутся делом, не всю жизнь же им ходить и мониторить кабаки и мелкие магазинчики у дома на предмет ношения или неношения масок. Пандемия не сегодня-завтра закончится.
Убрать Атамекен, также как и Самку, пардон Самрук-Казыну, как неэффективные и бесполезные структуры государства.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4703
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 13:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Кому то они помогли,у нас в организации на флагштоке висят ихние флаги! Хотите,что бы полторы тысяч наших рабочих пошли на базар толкать тележки?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2407
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 14:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Кому то они помогли,у


Потому что до недавнего времени, возглавлял её сам Тимур Кулибаев - зять страны под № 1: - у него и политические и финансовые возможности были решить любой вопрос. Теперь на Атамекен можно ставить крест. Пациент скорее мёртв, чем жив.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23920
Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
Отправлено: 20.01.22 - 14:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
у нас в организации на флагштоке висят ихние флаги!

В какой организации? В пенсионном фонде:... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS