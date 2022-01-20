Отправлено: - 12:03

сайлау курманов:

многие были недовольны

Цитата:Никогда не понимал и не понимаю до сих пор зачем нужна эта полукриминальная организация именуемая НПП"Атамекен", по сути дублирующая отделы предпринимательства в акиматах, тем более возглавляемая человеком имевшим проблемы с Законом.Отдайте штаты и финансы Атамекена отделу предпринимательства, и пусть займутся делом, не всю жизнь же им ходить и мониторить кабаки и мелкие магазинчики у дома на предмет ношения или неношения масок. Пандемия не сегодня-завтра закончится.Убрать Атамекен, также как и Самку, пардон Самрук-Казыну, как неэффективные и бесполезные структуры государства.