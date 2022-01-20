Re: Меморандум о сдерживании цен подписали три супермаркета с...

Отправлено: - 14:05

Айдос Сырым, политолог, депутат Мажилиса, недавно в интервью сказал: "...после 6 января, мы проснулись в другом Казахстане...".

Что то непонятно: или я ещё сплю, или всё это Айдосу приснилось: - правительство старое, министры те же, акимы - те же: - одни и те же лица на протяжений 30 лет; методы и стиль работы этих лиц - те же. А, где рыночники, болашаковцы - которые учились и учаться на рыночников в лучших ВУЗ-ах Европы и Америки.



Замораживание цен на энергоносители, сайгачные рейды акиматовцев по базарным рядам, помпезные, но невыполняемые меморандумы со спекулянтами-

- как любят власть замазывать глаза плебсу.

Освоение, отрапортавание, рейтинг, индикативные показатели - наверное сто пудов прав, другой политолог, Досым Сатпаев: - Казахстан имиджевое государство и долго им ещё будет.