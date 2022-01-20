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≡ Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43349
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 09:45
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«Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан» - говорится в опубликованной петиции.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5020
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 09:45
#1
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появился публично – он выступил 
Как утверждают многие эксперты комната в котором снимали сие обращение точь в точь с той, где проходила встреча с премьером Мишустиным в казахстанском посольстве в Москве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14831
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 10:02
#2
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Гарантии бывшим президентам в странах мира.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15047
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 10:04
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Как утверждают многие эксперты комната в котором снимали сие обращение точь в точь с той, где проходила встреча с премьером Мишустиным в казахстанском посольстве в Москве.

Это вообще не важно. Такой интерьер и в эмиратах можно замутить. Я бы не стал рисковать - именно так бы и поступил ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15047
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 10:05
#4
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Цитата:
Victor Yang:

Любые гарантии легко можно снять. Но и этого достаточно чтобы свалить куда угодно.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4695
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 10:42
#5
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Цитата:
maxsaf:

Согласен деза выборного, обманка, которую он сам и сочинил ... такой интерьер можно найти и в апартаментах самого Ельбасы.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4695
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 10:55
#6
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Цитата:
maxsaf:

Любезный, вы когда были в эмигрейшен? Срок рассмотрения заявок от 10 суток и выше.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
808
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 11:45
#7
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Такова учесть всех диктаторов,и как им не меняй Конституцию,кара всегда настигает.. Вся мировая история говорит об этом. По другому не было и исключений не бывает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15047
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 12:01
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Срок рассмотрения заявок от 10 суток и выше.

И чо?) Все подобные вопросы решаются заранее :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2400
Re: Создана петиция с требованием лишить Назарбаева...
Отправлено: 20.01.22 - 12:10
#9
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Цитата:
maxsaf:
решаются заранее


Тут наверное другой случай: когда тебе выделили целую территорию государственного заповедника под соколиную охоту и за жалкие 6 млр. тенге якобы продают, лучшие в мире две гидроэлектростанции - можно решить вопросы и без 10 суток и без стояние в очереди, тем более пенсионеров и у нас и у них пропускают без очереди.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15047
Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
Отправлено: 20.01.22 - 12:16
#10
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Цитата:
ACROS:
когда тебе выделили

Это тоже все делалось заранее ;-)
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