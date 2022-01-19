Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-20°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43349
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 11:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера, 18 января, люди могли пройти беспрепятственно пройти перед акиматом, но уже сегодня это сделать невозможно. До обеда 19 января на площади, где все еще оставались бетонные блоки, появились турникеты, полиция, их служебные машины и техника.
Читать новость

Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
37
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 11:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что непонятно? Стачка провалилась, всех нае.... на всякий случай вывели полицию. Лучше перебздеть, чем не добздеть.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4695
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 11:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МТЗ работает, чтобы не лезли под колеса.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5020
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 14:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астролог утверждает, в марте январская заваруха вновь повторится, однако прежняя власть тоже усиливает позиции, говорят бурятских снайперов опять пригласят ...
Профайл Посетить вебсайт
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3082
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 14:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Что непонятно? Стачка провалилась, всех нае.... на всякий случай вывели полицию.

Все проще. Один человечек из-за бугра призывал на сегодня выйти народ через соцсети. Я думаю все поняли о ком я. Вот и перестраховались власти.
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3082
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 14:15
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--

[Исправлено: Сергей_я, 19.01.2022 - 14:17]
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3082
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 14:15
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--

[Исправлено: Сергей_я, 19.01.2022 - 14:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8224
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 16:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вид сверху с моего мегадрона..

Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8101
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 16:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вид сверху с моего мегадрона..

снега уже не осталось... по ходу брусчатку снимать начнут... что-то же делать надо)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8224
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 17:05
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
по ходу брусчатку снимать начнут

Думал почему так долго не чистили, обычно снег идет, чистят сразу, а тут утрамбовали наоборот.
Оказывается брусчатку охраняли..
Профайл
Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
256
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 19:52
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы всё неправильно поняли :lol: ;-) это что бы "труженики тыла" с работы раньше не сваливали 8-)
Профайл
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
66
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 20.01.22 - 12:04
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 января видел такую же картину вокруг областного акимата в Актобе. Такое же металлическое ограждение по периметру плюс патрульные машины.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: ACROS, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS