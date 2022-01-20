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≡ Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43349
Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
Отправлено: 20.01.22 - 09:50
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По словам депутата мажилиса Казахстана Ерлик Омиргали, сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес, иначе за что бизнес платил, покупая страховку.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5020
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 09:50
#1
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За отсрочкой по кредитам в банках сидят очереди, обещали пеня и проценты не начислять, однако моей знакомой январскую платёжку перенесли на последний срок по графику и будет начислена 55 тысяч или гасите досрочно, таков был вердикт банкиров, с чем многие были недовольны
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2400
Re: Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает...
Отправлено: 20.01.22 - 12:03
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
многие были недовольны


Никогда не понимал и не понимаю до сих пор зачем нужна эта полукриминальная организация именуемая НПП"Атамекен", по сути дублирующая отделы предпринимательства в акиматах, тем более возглавляемая человеком имевшим проблемы с Законом.
Отдайте штаты и финансы Атамекена отделу предпринимательства, и пусть займутся делом, не всю жизнь же им ходить и мониторить кабаки и мелкие магазинчики у дома на предмет ношения или неношения масок. Пандемия не сегодня-завтра закончится.
Убрать Атамекен, также как и Самку, пардон Самрук-Казыну, как неэффективные и бесполезные структуры государства.
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