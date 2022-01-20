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Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
Вместо помощи НПП «Атамекен» собирает статистику и выдает справки о форс-мажоре – мажилис
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