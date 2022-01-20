Отправлено: - 10:04

сайлау курманов:

Как утверждают многие эксперты комната в котором снимали сие обращение точь в точь с той, где проходила встреча с премьером Мишустиным в казахстанском посольстве в Москве.

Цитата:Это вообще не важно. Такой интерьер и в эмиратах можно замутить. Я бы не стал рисковать - именно так бы и поступил