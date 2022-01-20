Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни». Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева. Читать статью
Цитата://была попытка государственного переворота.//
Всё у нас не по человечески: - попытка государственного переворота произошла почему то не в столице, а на периферий государства. Алма-Ата хоть и "южная" столица, но периферия государства; насколько я осведомлён - все органы государственной власти (Акорда, Парламент,Правительство,Центробанк) находятся в Астане, то есть классическое большевисткое: - мосты, банки, телеграф и Зимний(по нашему Акорда) надо было захватывать в другом городе, но не в Алма-Ате или же террористы были не в курсе что Назарбаев поменял столицу. Выходит что это не государственный переворот, тем более никто не захватывал акимат Алма-Аты для занятия поста акима города и установления какой либо местной власти, его просто и тупо сожгли мародёры.
Дезориентированных большинство в стране. К сожалению. И даже эти интевьюируемые плавают в каком-то очень странном соусе, в котором полуправда переплетается с чем-то невнятным, зацепившимся в их сознании.
Больше толка в разы получается от материалов Новой газеты. Там каждый материал написан проще и убийственно точно, ещё и снабжен ссылками на другие параллельные.
Хотя в общем понятно, что журналисты внутри вынуждены писать о происходящем с очень большой огдядкой и вычиткой у самих себя на предмет лишнего. Все равно, конечно спасибо, но советую переходить по ссылке.
Фото улыбнуло. Точно такая композиция была уже хорошо знакома. Только вместо Назарбаева, в точно таком же поле, точно такой-же высоты колосьев, стоял Брежнев с руководителями области. Только тогда это была картина на холсте размером с большую стену в комнате. Написанная с тщательностью достойной Третьяковской галереи. Ну хотя-бы её новых фондов у Крымского моста. И с композицией было в ней 50 лет назад намного профессиональнее чем на этом фото с двумя рабски подогнувшимися на полголовы акимчиками, каждый из которых нанес вред региону сопоставимый с небольшой войной с собственным населением.
Но висела картина с Брежневым на Целине не в Третьяковске. А в одном дальнем коридоре второго этажа Кустанайского вокзала, про который даже не все местные знали. Как-то попала.
В отличии от Назарбаева Брежнев, под конец обросший вереницей анекдотов в народе оставил после себя прямо противоположное наследие. Вместо украденных богатств, купленных кварталов в Лондоне и Дубае, горы недвижимости и предприятий Назарбаева, Брежнев оставил целые города. Целые десятки тысяч промышленных гигантов и предприятий от Крайнего севера до самой южной оконечности. От Дальнего востока до Калининграда. И из этого ему принадлежало только два пиджака с медалями. А если дотронуться наугад до любого здания в городе, то оно будет более чем на половину шансов, что построено при Брежневе. Люди работали на Химзаводах, КЖБИ, КСК, Ремзаводах, автобусном парке на 600 машин не хуже чем в Москве, тысячах ферм, по области, в каждом совхозе. От всего этого руины оставил именно Назарбаев. А построить у Назарбаева получилось только сомнительного качества объекты, в сотни раз меньше разрушенного или украденного. А украденные у детей детсады по городу, занятые сомнительными офисами и жуликами сомнительных достоинств - это лучший ему памятник. Табличку только вешать при ком украдено. Памятную!
Конечно мы многое может прочитать о недостатках плановой системы. Но у любой человек который работал на этих предприятих и жил в бесплатно полученных квартирах вправе послать в зад всех оптом этих омерзительных нурлыкунов и каждого по отдельности Что и советую делать в первую очередь. А потом уже обсуждать недостатки плановой экономики.
Три разных взгляда на события.Активист не к месту "северного соседа" приплёл. Ну а для меня первый звоночек прозвенел, когда НАН высказался об эвакуированных в ВОВ, типа они должны быть благодарны, что Казахстан (не КазССР!) принял их.Хотя они-то как раз и говорили "спасибо!".Окончательно разочаровался после того, как под давлением националистов и шовинистов, "инициативных групп", стали переименовывать исконно русские, украинские и немецкие названия населённых пунктов. Как будто все эти народы,пришлые на этой земле, не вносили свой вклад в развитие Казахстана.Хотя это надо разобраться, кто бОльший вклад внёс.
Вы сами виноваты в своих бедах! Приведу один пример. Я более десятка лет отработал заместителем начальника отдела. Мойм начальником был человек, у которого было особенное хобби! Он собирал карандаши у десятка конструкторов и самолично их затачивал по одному образцу. Любил человек точность даже в линиях чертежей. Других достоинств за ним не замечалось. Когда грянула перестройка Горбачева, началось бурление масс.Шеф пришел расстроеный от руководства, и сказал, что наверху принято решение поменять нас местами. Я дал свое согласие и стал ждать решения вопроса.Но министерство отказалось решать вопрос. Среди верхних людей нашелся старый администратор,который знал, что в КР принята такая практика. Шефом должно быть только лицо славянской национальности, а его замом казах. Вот и получили от нас ответку!
Пока он у власти, или при власти, при деньгах и серьезных, и его защищает пожизненно закон, никто в здравом уме не будет ничего переосмысливать.. Ацтану конечно же назад, памятники снести со временем, потихонечку.. Уроков никаких Токаеву извлекать не надо, просто разные люди, Назарбаев взял страну с атомной бомбой, и ушел миллиардером, у Токаева ничего такого действительно нет, просто придется исполнять то, что дадут.. Те, кто взял.. Скажут отменить, отменит, нет, так нет..
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