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[Исправлено: Серый волк, 19.01.2022 - 23:06]

Фото улыбнуло.Точно такая композиция была уже хорошо знакома.Только вместо Назарбаева, в точно таком же поле, точно такой-же высоты колосьев, стоял Брежнев с руководителями области.Только тогда это была картина на холсте размером с большую стену в комнате. Написанная с тщательностью достойной Третьяковской галереи.Ну хотя-бы её новых фондов у Крымского моста.И с композицией было в ней 50 лет назад намного профессиональнее чем на этом фото с двумя рабски подогнувшимися на полголовы акимчиками, каждый из которых нанес вред региону сопоставимый с небольшой войной с собственным населением.Но висела картина с Брежневым на Целине не в Третьяковске. А в одном дальнем коридоре второго этажа Кустанайского вокзала, про который даже не все местные знали. Как-то попала.В отличии от Назарбаева Брежнев, под конец обросший вереницей анекдотов в народе оставил после себя прямо противоположное наследие.Вместо украденных богатств, купленных кварталов в Лондоне и Дубае, горы недвижимости и предприятий Назарбаева, Брежнев оставил целые города. Целые десятки тысяч промышленных гигантов и предприятий от Крайнего севера до самой южной оконечности. От Дальнего востока до Калининграда.И из этого ему принадлежало только два пиджака с медалями.А если дотронуться наугад до любого здания в городе, то оно будет более чем на половину шансов, что построено при Брежневе.Люди работали на Химзаводах, КЖБИ, КСК, Ремзаводах, автобусном парке на 600 машин не хуже чем в Москве, тысячах ферм, по области, в каждом совхозе.От всего этого руины оставил именно Назарбаев.А построить у Назарбаева получилось только сомнительного качества объекты, в сотни раз меньше разрушенного или украденного. А украденные у детей детсады по городу, занятые сомнительными офисами и жуликами сомнительных достоинств - это лучший ему памятник. Табличку только вешать при ком украдено. Памятную!Конечно мы многое может прочитать о недостатках плановой системы.Но у любой человек который работал на этих предприятих и жил в бесплатно полученных квартирах вправе послать в зад всех оптом этих омерзительных нурлыкунов и каждого по отдельностиЧто и советую делать в первую очередь.А потом уже обсуждать недостатки плановой экономики.