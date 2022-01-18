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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43346
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11994
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 22:32
Ну просто настолько закономерно было появление здесь террориста абдулайки, что просто можно было ставки ставить.
Существо с номерочком похоже всю обойму своего вранья истратило, даже одной врули не оставив, чтоб застрелиться.
Ну это такое мелкое подплинтусное.
А вот офицер продавший Родину после своих излияний в этой ветке должен был застрелиться.
Но не застрелится.
Не для этого эта шайка шпиков Родину продавала!
Существо с номерочком похоже всю обойму своего вранья истратило, даже одной врули не оставив, чтоб застрелиться.
Ну это такое мелкое подплинтусное.
А вот офицер продавший Родину после своих излияний в этой ветке должен был застрелиться.
Но не застрелится.
Не для этого эта шайка шпиков Родину продавала!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 157
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 23:10
Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб:
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
Ведущий: КАМАЗ.
Вадим Вольфович: Да!.. Значит, восемнадцать тысяч… красный, желтый, яркий… маска… в руки берешь... А потом: «Алё, Сечин»… Что? Никому… Дети маленькие… Мама, мама, мама…
Одновременно - Ведущий: К вопросу… Вадим Вольфович: Мы не можем…
Одновременно - Ведущий: Да… Вадим Вольфович: Опять таки…
Ведущий: Это понятно.
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
Ведущий: КАМАЗ.
Вадим Вольфович: Да!.. Значит, восемнадцать тысяч… красный, желтый, яркий… маска… в руки берешь... А потом: «Алё, Сечин»… Что? Никому… Дети маленькие… Мама, мама, мама…
Одновременно - Ведущий: К вопросу… Вадим Вольфович: Мы не можем…
Одновременно - Ведущий: Да… Вадим Вольфович: Опять таки…
Ведущий: Это понятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11994
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 23:57
Цитата:
Ну какие джентльмены сюда приехали, из Бахрейна и пакистана, такое и обсуждение
Alehander:
Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб: Когда, знаете, мы… календарь… майя
Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб: Когда, знаете, мы… календарь… майя
Ну какие джентльмены сюда приехали, из Бахрейна и пакистана, такое и обсуждение
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8419
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 00:27
Цитата:
Ну это ваша прерогатива, я тут вам не конкурент.
Доктор СИЗО:
Не пиши глупостей
Не пиши глупостей
Ну это ваша прерогатива, я тут вам не конкурент.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8419
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 00:28
Цитата:
Поясните, кого вы считаете коренным населением и кого временщиками?
ПолиграфЪ Боярышников:
Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
Поясните, кого вы считаете коренным населением и кого временщиками?
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 20.01.22 - 00:49
ПолиграфЪ Боярышников:Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
---
Разжигание в неприкрытой форме.Ау, редакция!
---
Разжигание в неприкрытой форме.Ау, редакция!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 01:01
Цитата:
Не надо возмущвться! Мы что умнее других более высоко развитых стран? Нет, мы не умнее таких стран! Мировая практика такова! Дивиденды , все бонусы получают только граждане, с подтвержденным статусом своего гражданства! Как то так! Пока все страны и государства мирового сообщества упорно совершенствовали гражданское общество, развивали производство и сельское хозяйство, мы же с упорством маньяков, более 70 лет развязывали бесконечные войны и блуждали в потемках, доверившись не дальновидным и тупым коммуняцским вождям от сохи, и в результате пришли в полную пустоту и обнищание всего народа, получили от вождей мирового пролетариата талонную систему снабжения населения! Полный капец халявного общества!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:10]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:17]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:20]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:24]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:26]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:28]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:32]
Уже не ваш земляк:
Не надо возмущвться! Мы что умнее других более высоко развитых стран? Нет, мы не умнее таких стран! Мировая практика такова! Дивиденды , все бонусы получают только граждане, с подтвержденным статусом своего гражданства! Как то так! Пока все страны и государства мирового сообщества упорно совершенствовали гражданское общество, развивали производство и сельское хозяйство, мы же с упорством маньяков, более 70 лет развязывали бесконечные войны и блуждали в потемках, доверившись не дальновидным и тупым коммуняцским вождям от сохи, и в результате пришли в полную пустоту и обнищание всего народа, получили от вождей мирового пролетариата талонную систему снабжения населения! Полный капец халявного общества!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:10]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:17]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:20]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:24]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:26]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:28]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 01:32]
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 20.01.22 - 01:20
Цитата:
блуждали в потемках, доверившись не дальновидным и тупым вождям, и в результате пришли в полную пустоту!
---
Смело!Давай, расскажи такое же однопартийцам!
Доктор СИЗО:
блуждали в потемках, доверившись не дальновидным и тупым вождям, и в результате пришли в полную пустоту!
---
Смело!Давай, расскажи такое же однопартийцам!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 01:34
Цитата:
Спасибо, нашел единомышленника!
Уже не ваш земляк:
Спасибо, нашел единомышленника!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 02:10
Цитата:
Отвечу, не юлите и не выворачивайтесь! К моему брату и сестре жены, пришли люди из правления ТОО, попросили документы на земли. Года два людей приглашали на собрания , выдавали натуроплатой то, что не нужно было себе. Потом не стали делать и этого! Теперь о партбилетах! Мы нашли их в своих ячейках пропускной системы. Трусливые и нашкодившие работники забрали их сразу. 3 дня дали на размышления! Забрали партбилеты все. Нашелся один упорный мастер, стоял до конца, пока не получил трудовую книжку. Побежал к адвокатам, они сказали, такая статья существует. Теперь о землях! Наш землевладелец имел более миллиона гектара земель. Аренда земли стоит в год 5 процентов от полной стоимости. Никто в бюджет такие бешенные деньги не вносил и не вносит, и потому зти земли халявные!
ACROS:
Отвечу, не юлите и не выворачивайтесь! К моему брату и сестре жены, пришли люди из правления ТОО, попросили документы на земли. Года два людей приглашали на собрания , выдавали натуроплатой то, что не нужно было себе. Потом не стали делать и этого! Теперь о партбилетах! Мы нашли их в своих ячейках пропускной системы. Трусливые и нашкодившие работники забрали их сразу. 3 дня дали на размышления! Забрали партбилеты все. Нашелся один упорный мастер, стоял до конца, пока не получил трудовую книжку. Побежал к адвокатам, они сказали, такая статья существует. Теперь о землях! Наш землевладелец имел более миллиона гектара земель. Аренда земли стоит в год 5 процентов от полной стоимости. Никто в бюджет такие бешенные деньги не вносил и не вносит, и потому зти земли халявные!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 02:29
Цитата:
Смотрю на твои картинки и думаю, великий ученный атомщик, и на что свое время тратит! Был в нашем совхозном интернате один ученик, очень похожий на тебя ! Любил рисовать карикатуры на обидчиков на стенах интерната. Наш воспитатель Е.И, реабилитированная по 58 статье, собрала пацанов, и дала зеленный свет на одно противоправное действие. Художник был найден, понес наказание. Пришлось уйти со школы, девочки и мальчики показывали ему жест и шипели в спину. Дырявый Апуш!!!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 02:31]
Серый волк:
Смотрю на твои картинки и думаю, великий ученный атомщик, и на что свое время тратит! Был в нашем совхозном интернате один ученик, очень похожий на тебя ! Любил рисовать карикатуры на обидчиков на стенах интерната. Наш воспитатель Е.И, реабилитированная по 58 статье, собрала пацанов, и дала зеленный свет на одно противоправное действие. Художник был найден, понес наказание. Пришлось уйти со школы, девочки и мальчики показывали ему жест и шипели в спину. Дырявый Апуш!!!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 02:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11994
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 02:36
Сегодня опять всю ночь тюрьму пучить качать будет
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 20.01.22 - 03:14
Цитата:
Позвольте спросить любезный? А вы почему не спите? Выходит были правы прежние форумчане? Они говорили, что российские власти доверяют казахстанским ученным только ночную охрану синхрофазотрона. Столько тонн меди пропадает зазря! Может поможешь людям сделать свой бизнес? Кто его при Путине включать будет?
Серый волк:
Позвольте спросить любезный? А вы почему не спите? Выходит были правы прежние форумчане? Они говорили, что российские власти доверяют казахстанским ученным только ночную охрану синхрофазотрона. Столько тонн меди пропадает зазря! Может поможешь людям сделать свой бизнес? Кто его при Путине включать будет?
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 04:18
Цитата:
Может быть запишешься ко мне в друзья,раз уж одобрил мою статью? Кроме Абайки 95 даже опереться не на кого!
Доктор СИЗО:
Может быть запишешься ко мне в друзья,раз уж одобрил мою статью? Кроме Абайки 95 даже опереться не на кого!
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