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ACROS:



Цитата:Отвечу, не юлите и не выворачивайтесь! К моему брату и сестре жены, пришли люди из правления ТОО, попросили документы на земли. Года два людей приглашали на собрания , выдавали натуроплатой то, что не нужно было себе. Потом не стали делать и этого! Теперь о партбилетах! Мы нашли их в своих ячейках пропускной системы. Трусливые и нашкодившие работники забрали их сразу. 3 дня дали на размышления! Забрали партбилеты все. Нашелся один упорный мастер, стоял до конца, пока не получил трудовую книжку. Побежал к адвокатам, они сказали, такая статья существует. Теперь о землях! Наш землевладелец имел более миллиона гектара земель. Аренда земли стоит в год 5 процентов от полной стоимости. Никто в бюджет такие бешенные деньги не вносил и не вносит, и потому зти земли халявные!