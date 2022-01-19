Отправлено: - 17:56

maxsaf:

статус русского языка из конституции.

Цитата:Это как то ударило по положению русскоязычных??: многие мои коллеги - это русскоязычные и иногда более успешные чем казахоязычные и они как были влиятельными и сильными и такими же остались и роль статуса русского языка тут ни при чём и они также как и я даже не догадываются что этого статуса нет в Конституции и я думаю им глубоко плевать есть он там или нет, также как и мне. Они свободно разговаривают на русском языке и в кабинете у акима района и области, и на совещании и в быту и на работе - нет НИКАКИХ ограничении в пользовании русским языком у нас.