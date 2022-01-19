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≡ Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43346
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
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Мажилис Парламента РК принял поправки в законы об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Об этом сообщил депутат Канат Нуров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2396
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:44
#15
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
maxsaf:


Этот министр уже "переобулся": - якобы что он говорил было давно и неправда, и мол люди меняются и меняются их убеждения. Я, так думаю что при назначении он получил нагоняй за это от Токаева и он "технический" министр, временный, поставленный в угоду кому то или какой то нац.группировке. Убеждён, в скором времени , когда Токаев укрепиться во власти окончательно, он его уберёт под благовидным предлогом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14830
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 17:47
#16
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Цитата:
рихард:
маховик развенчания культа набирает обороты

А причем тут развенчание? Если он не может исполнять обязанности уже? Фактически Совбезом руководит Токаев, надо и законодательную базу под это подвести.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2396
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:56
#17
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Цитата:
maxsaf:
статус русского языка из конституции.


Это как то ударило по положению русскоязычных??: многие мои коллеги - это русскоязычные и иногда более успешные чем казахоязычные и они как были влиятельными и сильными и такими же остались и роль статуса русского языка тут ни при чём и они также как и я даже не догадываются что этого статуса нет в Конституции и я думаю им глубоко плевать есть он там или нет, также как и мне. Они свободно разговаривают на русском языке и в кабинете у акима района и области, и на совещании и в быту и на работе - нет НИКАКИХ ограничении в пользовании русским языком у нас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2396
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 18:35
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
нормальный человек потерял голову


Не надо его отбеливать, он что аульная девочка орая приехала в город и потеряла голову: всё и вся в Казахстане, делалось по его команде: и титулы и переименования городов, улиц, аэропортов и институтов, возведение памятников и льстивые речи на сьездах Бекпаевой, Ахметова, арестованной зам.акимши: всё было сделано по команде.
Если он нормальный: одна его команда - не делать из меня культа и всё: все бы заткнулись и занялись бы своими делами.
Марксизм, ленинизм, сталинизм, теперь вот ещё и ельбасизм - будет что изучать политологам и историкам.
Интересно: будет ли на очередном сьезде партии - развенчевание культа личности?? История развивается по спирали.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
188
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 18:36
#19
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Создана петиция
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
33
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 19:52
#20
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Этот назначенный партийным начальством "депутат" всегда был таким смелым или только сейчас, когда разрешили?
Не хочет высказаться за отмену неподсудности Назарбаева и всей его семейки?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1316
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 20.01.22 - 01:38
#21
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Цитата:
ACROS:
нет НИКАКИХ ограничении в пользовании русским языком у нас.

---
Видео скинуть, про никаких ограничений?! В Аркалыке в детской поликлинике"врач" требовала разговаривать с ней по-казахски.
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