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Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Куратор темы: Серый волк
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 06:34
Цитата:
Иностранный гражданин желает участвовать в общественной жизни. Коль самим некогда
Доктор СИЗО:
Остапа понесло...
Остапа понесло...
Иностранный гражданин желает участвовать в общественной жизни. Коль самим некогда
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15421
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 06:51
Цитата:
а может у него как и у тебя под подушкой синий паспорт.
maxsaf:
Иностранный гражданин
Иностранный гражданин
а может у него как и у тебя под подушкой синий паспорт.
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:10
Цитата:
Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....
alex_60:
Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:11
Цитата:
А вдруг у него одно... КЗ
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2022 - 07:13]
Доктор СИЗО:
Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....
Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....
А вдруг у него одно... КЗ
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2022 - 07:13]
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:29
Цитата:
Пусть серый сфоткает оба паспорта, прописки костанайскую и питерские покажет....тогда и поверим...я живу в Костанае... в Пакистане не был... самолет Ил 76 садился на дозаправку.... издалека мы летели....
maxsaf:
Пусть серый сфоткает оба паспорта, прописки костанайскую и питерские покажет....тогда и поверим...я живу в Костанае... в Пакистане не был... самолет Ил 76 садился на дозаправку.... издалека мы летели....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11992
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 10:25
Капец костариканскую тюрьму шатало ночью!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11992
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 16.01.22 - 21:02
Голосование Во что снова переименовать Гагарина продолжается!
Интересен самый широкий круг мнений.
Пришлите ссылку на страницу голосования пяти своим знакомым или коллегам в Телегу, WhatsApp или другие мессенджеры которыми пользуетесь.
ссылка на страницу голосования:
Один мальчик не переслал ссылку пяти знакомым и его ночью укусил бешенный кот в чалме.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 18:14]
Интересен самый широкий круг мнений.
Пришлите ссылку на страницу голосования пяти своим знакомым или коллегам в Телегу, WhatsApp или другие мессенджеры которыми пользуетесь.
ссылка на страницу голосования:
Один мальчик не переслал ссылку пяти знакомым и его ночью укусил бешенный кот в чалме.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 18:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11992
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 16.01.22 - 21:13
Сейчас 16 января промежуточные итоги выглядят вот так:
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 8223
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 16.01.22 - 21:31
Голосуют то жители других государств..
Что в принципе уже наигранно..
Что в принципе уже наигранно..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23917
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 16.01.22 - 22:41
Цитата:
Я ещё не голосовал. А ты за какую?
Я за неё - проголосую...
111:
Голосуют то жители других государств..
Голосуют то жители других государств..
Я ещё не голосовал. А ты за какую?
Я за неё - проголосую...
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 16.01.22 - 22:53
Цитата:
drakon:
Я за неё - проголосую...
Проспект Назарбаевой
Почти ничего менять не надо
Кто знает, как по казахски будет проспект Назарбаевой?
drakon:
Я за неё - проголосую...
Проспект Назарбаевой
Почти ничего менять не надо
Кто знает, как по казахски будет проспект Назарбаевой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11992
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 20.01.22 - 00:59
Проспект Назарбаевой
Ну, ну.
Даже Марик раскусит.
[Исправлено: Серый волк, 19.01.2022 - 22:01]
Ну, ну.
Даже Марик раскусит.
[Исправлено: Серый волк, 19.01.2022 - 22:01]
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 20.01.22 - 01:23
Цитата:
Смотрю не очень нравится нейтральное название цветочная улица.
---
Тогда нужен будет Плейшнер.
Серый волк:
е
е
Смотрю не очень нравится нейтральное название цветочная улица.
---
Тогда нужен будет Плейшнер.
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 20.01.22 - 01:26
Цитата:
Не забудь, ты первый это предложил!
---
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть!" Э.Рязанов, "Гараж"
Серый волк:
Не забудь, ты первый это предложил!
---
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть!" Э.Рязанов, "Гараж"
-
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