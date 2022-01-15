Отправлено: - 21:02

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 18:14]

Голосованиепродолжается!Интересен самый широкий круг мнений.Пришлите ссылку на страницу голосования пяти своим знакомым или коллегам в Телегу, WhatsApp или другие мессенджеры которыми пользуетесь.ссылка на страницу голосования:Один мальчик не переслал ссылку пяти знакомым и его ночью укусил бешенный кот в чалме.