Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам

Отправлено: - 23:10

Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб:

Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.

Ведущий: КАМАЗ.

Вадим Вольфович: Да!.. Значит, восемнадцать тысяч… красный, желтый, яркий… маска… в руки берешь... А потом: «Алё, Сечин»… Что? Никому… Дети маленькие… Мама, мама, мама…

Одновременно - Ведущий: К вопросу… Вадим Вольфович: Мы не можем…

Одновременно - Ведущий: Да… Вадим Вольфович: Опять таки…

Ведущий: Это понятно.