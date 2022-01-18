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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43346
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11990
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 22:32
#135
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Ну просто настолько закономерно было появление здесь террориста абдулайки, что просто можно было ставки ставить.
Существо с номерочком похоже всю обойму своего вранья истратило, даже одной врули не оставив, чтоб застрелиться.
Ну это такое мелкое подплинтусное.

А вот офицер продавший Родину после своих излияний в этой ветке должен был застрелиться. :lol: :lol: :lol:

Но не застрелится.
Не для этого эта шайка шпиков Родину продавала! :lol:
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
157
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 23:10
#136
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Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб:
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
Ведущий: КАМАЗ.
Вадим Вольфович: Да!.. Значит, восемнадцать тысяч… красный, желтый, яркий… маска… в руки берешь... А потом: «Алё, Сечин»… Что? Никому… Дети маленькие… Мама, мама, мама…
Одновременно - Ведущий: К вопросу… Вадим Вольфович: Мы не можем…
Одновременно - Ведущий: Да… Вадим Вольфович: Опять таки…
Ведущий: Это понятно.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11990
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 23:57
#137
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Цитата:
Alehander:
Мдаа обсуждение напомнило номер из Камеди Клаб: Когда, знаете, мы… календарь… майя

Ну какие джентльмены сюда приехали, из Бахрейна и пакистана, такое и обсуждение :-)
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