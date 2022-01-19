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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 21:41
#7771
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Цены пипец как повысились..
А товары уменьшились..
Взял бутылочное 475 грамм..
Сыры какие дорогие...
Скидок практически нет..
Они на соцзначимые снизили, а на обычные товары подняли и что ты тут сэкономишь?
Сегодня в Смайлик заехал..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 21:43
#7772
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Канаду я уважаю,все видео про нихсмотрю.

Мулла пятничный узнает - накажет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 21:44
#7773
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Цитата:
111:
Они на соцзначимые снизили, а на обычные товары подняли и что ты тут сэкономишь?

За что боролись - на то и напоролись. Учись у Абайки не ныть. Он счастлив при любых ценах :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 21:49
#7774
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Цитата:
maxsaf:
За что боролись - на то и напоролись.

Мыло вчера брал, уже 400.
Но если б сахар был 320, мыло стоило бы тоже 320...
Вот и думай, так цены понизили или создали очередной Понт...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:00
#7775
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Еще что то моя делает..
Салат что ли, с курицы с грибами, морковкой и еще чем то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:03
#7776
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Передает всем привет


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:05
#7777
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Что то еще..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:10
#7778
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Цитата:
111:
Передает всем привет

Первый раз хвалю за фотку :lol: класс))лайк+подписка)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:12
#7779
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Что то ещё..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:15
#7780
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Цитата:
maxsaf:
Первый раз хвалю за фотку класс

Интересно, Сизо тоже выкладит фото своей жены или нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:16
#7781
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Ну и все, оказывается без морковки..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 22:48
#7782
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Цитата:
111:
Интересно, Сизо тоже выкладит фото своей жены или нет

От него иногда шутки нетрадиционные проскакивают, плюс он все видео из Канады смотрит, так что не факт что он женат :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 23:01
#7783
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Очередной врач:
Цитата:
«Расширение сферы применения казахского языка оно происходит ни в коем случае не за счет снижения использования русского языка. То есть русский язык он как есть, так и остается, и это записано в Конституции, языком межнационального общения», - заверил Кошербаев.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 23:02
#7784
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Цитата:
maxsaf:
От него иногда шутки нетрадиционные проскакивают, плюс он все видео из Канады смотрит, так что не факт что он женат

Или гарем Сухову бросил, когда через границу переползал.
:-)
Убегающие восточные бандиты часто бросали свои гаремы на произвол судьбы, и красноармейцам ничего не оставалось, как провожать растерянных женщин к ближайшим городам.
Только своих басмачей абайку в переноске и нацика боярышника притащил.
Теперь они вместе - одна команда.

Надеюсь освобожденные женщины востока уже забыли своего старого господина и их ждет лучшее будущее. :-)



:-)



[Исправлено: Серый волк, 19.01.2022 - 20:06]

[Исправлено: Серый волк, 19.01.2022 - 20:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 23:03
#7785
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посол Казахстана в России Ермек Кошербаев видимо даже не заглядывал в Конституцию.
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