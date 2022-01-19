Цены пипец как повысились.. А товары уменьшились.. Взял бутылочное 475 грамм.. Сыры какие дорогие... Скидок практически нет.. Они на соцзначимые снизили, а на обычные товары подняли и что ты тут сэкономишь? Сегодня в Смайлик заехал..
«Расширение сферы применения казахского языка оно происходит ни в коем случае не за счет снижения использования русского языка. То есть русский язык он как есть, так и остается, и это записано в Конституции, языком межнационального общения», - заверил Кошербаев.
maxsaf: От него иногда шутки нетрадиционные проскакивают, плюс он все видео из Канады смотрит, так что не факт что он женат
Или гарем Сухову бросил, когда через границу переползал.
Убегающие восточные бандиты часто бросали свои гаремы на произвол судьбы, и красноармейцам ничего не оставалось, как провожать растерянных женщин к ближайшим городам. Только своих басмачей абайку в переноске и нацика боярышника притащил. Теперь они вместе - одна команда.
Надеюсь освобожденные женщины востока уже забыли своего старого господина и их ждет лучшее будущее.
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