Отправлено: - 20:06

Поводом для сегодняшней встречи стало обращение к властям в соцсетях костанайца Мухтара НУРКАНОВА, который счел слишком высокими цены на овощи в супермаркете «Астыкжан»

Цитата:А случайно Мухтар не сообщил в каком Астыкжане закупался? По Абая их супермаркет насколько я знаю, а по Назарбаева они арендуют площадь и там цены выше, так как нужно расходы окупить.