Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 17:57
Об этом сегодня, 19 января, сообщил заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ. В ближайшие дни пройдет несколько совещаний с представителями торговых сетей, магазинов у дома, а также с производителями продуктов питания. Читать новость
Ну всё понятно,пока власть тешилась и тратила деньги на переименования,универсиады,ЭКСПО,LRT и прочую показуху, заниматься сельским хозяйством , производством и торговлей пришлось предпринимателям,теперь когда народ обнищал до такой степени ,что не может купить элементарные продукты питания в магазине,давайте залезем в карман производителей и торгашей пусть они и платят,за узколобость и недальновидность чиновников и правительства. Не боитесь,что с такими темпами и такой политикой в следующий раз просто некуда будет лезть,дураков то нет за ваши ошибки рассчитываться.
dandiv: А случайно Мухтар не сообщил в каком Астыкжане закупался?
Ему без разницы платит супермаркет аренду или нет,ему дорого и всё и этим всё сказано. Для такой категории граждан государство пусть открывает социальные магазины,а покупатель уже будет выбирать где ему закупаться у частника дорого,но качественно и вкусно, или в соц магазине ,дешево и с овощами как В СССР в вонючих овощных отделах.
Власть не должна заниматься сельским хозяйством, ничего хорошего из этого не выйдет. Был в командировке в Канаде по вопросам использования комбайнов Нью Голланд и зффективности на средних фермах. Посетили предприятия, которые были для членов нашей группы были не интересны. Принимающая сторона организовала поездку к фермеру. У него 10 тысяч гектаров пахотной земли на 5 членов семьи. Муж с женой, 2 сыновей и брат жены. Наши фермеры сели на любимый конек помощь государства канадским фермерам. Хозяйн фермы огорошил ответом. Ихние власти планомерно уничтожают фермеров, специализируещихся на монокультуре пшеннице. Ему пришлось взять кредит в банке, что бы заниматься любимым делом. Банк натравил своих цепных псов, которые вывернули его ферму. Хозяйн сказал, что крепко подумает стоить ли лезьти в кабалу ?
стало обращение к властям в соцсетях костанайца Мухтара НУРКАНОВА, который счел слишком высокими цены на овощи в супермаркете «Астыкжан». А именно: картофель от КХ «Садовод» по 207 тенге за 1 кг, картофель в сетке от него же по 225, картофель мытый в сетке по 285, капусту белокочанную от «Садовода» по 283
А не желает ли этот Мухтар или же кто то из провокаторов прикрываясь псевдонимом Мухтар приобрести дачу и на ней взращивать овощи ? А затем продавать плоды своего труда по бросовой цене Я бы посмотрела на его реакцию...
Цены на продукты должны быть бросовыми. Торговал я мясом на центральном рынке. Вот была конкуренция!Не успел продать мясо, в 4 часа повезешь остатки колбасникам, которые примут на 40 процентов ниже рыночной.
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