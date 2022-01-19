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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 15:57
Цитата:
Чтобы кого-то подтянуть должен быть в первую очередь хотябы задаток
А какой может быть задаток у человека который ловится на раз-два
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х как же в этой ситуации человека можно подтянуть куда-то?))
Цитата:
Завтра если я может быть напишу ещё пару комментов вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время издеваясь над стариками
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))
Так что повнимательнее Макс повнимательнее)
Доктор СИЗО:
Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня
Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня
Чтобы кого-то подтянуть должен быть в первую очередь хотябы задаток
А какой может быть задаток у человека который ловится на раз-два
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х как же в этой ситуации человека можно подтянуть куда-то?))
Цитата:
maxsaf:
Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления
Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления
Завтра если я может быть напишу ещё пару комментов вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время издеваясь над стариками
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))
Так что повнимательнее Макс повнимательнее)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 16:04
Цитата:
А жены арабов что, ни крена там не делают?
На фига они тогда вообще нужны?
Доктор СИЗО:
Привозят готовую еду 3 раза
Привозят готовую еду 3 раза
А жены арабов что, ни крена там не делают?
На фига они тогда вообще нужны?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:07
Цитата:
Свежую методичку подвезли?))
Доктор СИЗО:
с Канадой мы дружим...
с Канадой мы дружим...
Свежую методичку подвезли?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:08
Цитата:
И вот он результат
abaika95:
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х
И вот он результат
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:09
Слово на букву Х
М-да, Абайка))) Херой
М-да, Абайка))) Херой
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:12
Цитата:
Надо было уши отморозить, нарочно, чтобы не было соблазна на митинг переться)). И тогда бы не пришлось 4 дня ремонтом заниматься у начальника "обезьянника" дома
abaika95:
вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время
вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время
Надо было уши отморозить, нарочно, чтобы не было соблазна на митинг переться)). И тогда бы не пришлось 4 дня ремонтом заниматься у начальника "обезьянника" дома
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:13
Цитата:
Начинайте хотеть
abaika95:
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))
Начинайте хотеть
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:24
Цитата:
У нас жен не называют кухаркой. Родители жены отнесут заявление мулле. И он сделает операцию мужу. Кушать сможет,болтать не сможет. Даже прислуга не готовит кушать. Некогда. С утра и до вечера работают, что бы араб его семья, дом были отдраен, одежда в порядке, пострижен парк.
111:
У нас жен не называют кухаркой. Родители жены отнесут заявление мулле. И он сделает операцию мужу. Кушать сможет,болтать не сможет. Даже прислуга не готовит кушать. Некогда. С утра и до вечера работают, что бы араб его семья, дом были отдраен, одежда в порядке, пострижен парк.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 18:54
Цитата:
А как она хоть выглядит методичка? Канаду я уважаю,все видео про нихсмотрю.
maxsaf:
А как она хоть выглядит методичка? Канаду я уважаю,все видео про нихсмотрю.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:02
до четверга пять часов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:06
но это неважно.
завтра все трое будут тут колбасить как обычно.
штатники.
завтра все трое будут тут колбасить как обычно.
штатники.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:18
Цитата:
Ну естественно, как на нее сказать кроме как мумиё...
Доктор СИЗО:
нас жен не называют кухаркой.
нас жен не называют кухаркой.
Ну естественно, как на нее сказать кроме как мумиё...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 20:05
Цитата:
Подожди еще, еще в ногах будешь валяться у своей мумие... когда сливной краник только в туалете сможешь использовать...
111:
Подожди еще, еще в ногах будешь валяться у своей мумие... когда сливной краник только в туалете сможешь использовать...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 20:09
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