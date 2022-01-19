Отправлено: - 15:57

Доктор СИЗО:

Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня

maxsaf:

Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления

Цитата:Чтобы кого-то подтянуть должен быть в первую очередь хотябы задатокА какой может быть задаток у человека который ловится на раз-дваПрошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х как же в этой ситуации человека можно подтянуть куда-то?))Цитата:Завтра если я может быть напишу ещё пару комментов вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время издеваясь над старикамиА у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))Так что повнимательнее Макс повнимательнее)