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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 15:57
#7756
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня

Чтобы кого-то подтянуть должен быть в первую очередь хотябы задаток
А какой может быть задаток у человека который ловится на раз-два
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х как же в этой ситуации человека можно подтянуть куда-то?))
Цитата:
maxsaf:
Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления

Завтра если я может быть напишу ещё пару комментов вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время издеваясь над стариками
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))
Так что повнимательнее Макс повнимательнее)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 16:04
#7757
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Привозят готовую еду 3 раза

А жены арабов что, ни крена там не делают?
На фига они тогда вообще нужны?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:07
#7758
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Цитата:
Доктор СИЗО:
с Канадой мы дружим...

Свежую методичку подвезли?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:08
#7759
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Цитата:
abaika95:
Прошлый раз по моей команде он тут с половиной форума переругался из за слова на буквы Х

И вот он результат :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:09
#7760
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Слово на букву Х :lol:
М-да, Абайка))) Херой :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:12
#7761
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Цитата:
abaika95:
вернут ПП которое я отдал Нарочно дабы не было соблазна тут на выходных терять время

Надо было уши отморозить, нарочно, чтобы не было соблазна на митинг переться)). И тогда бы не пришлось 4 дня ремонтом заниматься у начальника "обезьянника" дома ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:13
#7762
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Цитата:
abaika95:
А у вас могут отобрать если я захочу чтобы вы опять переругались со всеми))

Начинайте хотеть :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 17:24
#7763
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Цитата:
111:

У нас жен не называют кухаркой. Родители жены отнесут заявление мулле. И он сделает операцию мужу. Кушать сможет,болтать не сможет. Даже прислуга не готовит кушать. Некогда. С утра и до вечера работают, что бы араб его семья, дом были отдраен, одежда в порядке, пострижен парк.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 18:54
#7764
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Цитата:
maxsaf:

А как она хоть выглядит методичка? Канаду я уважаю,все видео про нихсмотрю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:02
#7765
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до четверга пять часов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:06
#7766
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но это неважно.
завтра все трое будут тут колбасить как обычно.
штатники.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 19:18
#7767
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Цитата:
Доктор СИЗО:
нас жен не называют кухаркой.

Ну естественно, как на нее сказать кроме как мумиё...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 20:05
#7768
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Цитата:
111:

Подожди еще, еще в ногах будешь валяться у своей мумие... когда сливной краник только в туалете сможешь использовать...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 20:09
#7769
Комментарий удален модератором.
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