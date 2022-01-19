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≡ Петь в душе, молиться дома, работать удаленно - Новые карантинные ограничения вводят в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43344
Петь в душе, молиться дома, работать удаленно - Новые карантинные ограничения вводят в Костанайской области
Отправлено: 19.01.22 - 19:12
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Постановление, усиливающее ограничительные меры, главный санитарный врач региона Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 19 января. Новые ограничения вступят в силу уже этой ночью - с 00.00 часов 20 января.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
36
Re: Петь в душе, молиться дома, работать удаленно - Новые...
Отправлено: 19.01.22 - 19:12
#1
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Пиво безалкогольное, женщина резиновая, сигареты электронные - дополнение к следующему постановлению.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8211
Петь в душе, молиться дома, работать удаленно - Новые карантинные ограничения вводят в Костанайской области
Отправлено: 19.01.22 - 19:19
#2
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Цитата:
Ильяс:
женщина резиновая

А жене резиновый ч.., ой, мужчина?
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