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≡ В Казахстане идет сбор подписей за возвращение столице...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43344
В Казахстане идет сбор подписей за возвращение столице...
Отправлено: 19.01.22 - 18:50
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В Казахстане идет сбор подписей за возвращение столице прежнего названия Астана, а также за присвоение улицам имени Назарбаева нейтральных названий. Поддерживаете ли вы эти предложения?
Результаты опроса

Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4674
Re: В Казахстане идет сбор подписей за возвращение столице...
Отправлено: 19.01.22 - 18:50
#1
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Надо оставить все как есть. Существуют же улицы с одиозным именем самоубийцы Маяковского, революционера Фролова, капиталиста Ф.Энгельса названных по недомыслию прежней власти и завезенной субкультуры.
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