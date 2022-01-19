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≡ Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43341
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
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Мажилис Парламента РК принял поправки в законы об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Об этом сообщил депутат Канат Нуров.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
219
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
#1
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маховик развенчания культа набирает обороты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8206
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 15:17
#2
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Да и мажилис или Мажилис, можно было бы перетрясти..
Какие то не имеющие мнения..
Завтра кто то придет, так же и Токаева скинут?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11961
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 15:40
#3
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Цитата:
рихард:
маховик развенчания культа набирает обороты

Смешно что маховик этот запустила сама личность по который строили культ)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11986
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 15:43
#4
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Британская пресса о семейке публикует

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
611
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 15:45
#5
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Похоже 1 декабря День Первого Президента РК кануть в Лету...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8101
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 16:02
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Похоже 1 декабря День Первого Президента РК кануть в Лету...

Иди накапай боярышника с горя...
следующими будут 6 июля, 16 декабря?

Цитата:
Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса", - сообщил депутат мажилиса Канат Нуров

С таким же щенячим восторгом и нуроргазмом вся эта депутатская кагорта исторически наделяла всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями прошлого руководителя... Вот что они делают лучше всего, так это переобуваются... куда ветер, туда дым, однако...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8206
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 16:28
#7
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Мы отрекаемся любя
Ведь Мажилис дает нам право
Мы перестанем ждать тебя
А ты появишься, совсем внезапно..
Мы отрекаемся, любя.....
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2392
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 16:33
#8
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Цитата:
yudjin:
16 декабря?


16 декабря, навряд ли - с этой даты связаны кровавые события и 1986 и 2011 годов.

Цитата:
111:
можно было бы перетрясти..

Вся беда в том что они ВСЕ пришли не по прямым выборам, а по партийному списку.

Цитата:
yudjin:
наделяла всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями


Гарантия неприкосновенности личности и имущества ВСЕХ ЧЛЕНОВ семьи - останется или оставят только ЕМУ лично???
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8101
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 16:43
#9
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Цитата:
ACROS:
с этой даты связаны кровавые события и 1986 и 2011 годов.

судя по всему крови сейчас пролилось в разы больше. Но тогда события не привели к каким-то кардинальным переменам в стране, а сейчас... будем посмотреть...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2392
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:20
#10
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Цитата:
yudjin:
тогда события не привели к каким-то кардинальным переменам


Может быть, но приведу пример: раньше когда часто бывал в странах Прибалтики,( у меня там друзья) местный народ, если узнавали что я казах и из Казахстана, всегда говорили что: - казахи молодцы и прибалты их уважают за декабрьские события 1986 года.

yudjin:
будем посмотреть...[/quote

Всё зависит от Токаева: у него сейчас большой карт-бланш и возросший авторитет: во первых - те слова которые он СРАЗУ казал во время событии в отличии от Елбасы: - я никуда не уезжаю, я остаюсь с вами до конца, в городе. И второе: - то что он ввёл российские войска: во первых сразу "успокоились" якобы нацики-"террористы" и дал сигнал местному русскоязычному населению - я с России и ваше положение и ваши права будут прежними.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5016
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:26
#11
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Не хотят эти политические флюгеры и проститутки сами себя высечь, ведь это с их подачи тогда ещё нормальный человек потерял голову и понеслась Нур облизание куда только можно...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8101
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 17:30
#12
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Цитата:
ACROS:
дал сигнал местному русскоязычному населению - я с России и ваше положение и ваши права будут прежними.

... и тут же назначил министром русофоба и националиста, которому въезд в Россию запрещен?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15029
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:34
#13
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Цитата:
ACROS:
я с России и ваше положение и ваши права будут прежними.

Ну это вряд-ли. Много чего уже уплыло - не вернешь. К примеру статус русского языка из конституции.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2595
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 17:38
#14
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Депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров: Главное, чтобы больше никто не «сидел на трубе», а если и сидел, то прозрачно, под общественным контролем. И вообще нам нужно вовремя остановиться".

Если будет прозрачно и под общественным контролем, конечно хорошо. Как говорили древние мудрецы: Из кувшина можно вылить только то, что в нём есть. Недра тоже имеют свойства иссекать, запасы полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа.

В нефтегазовой сфере у нас в основном работают иностранные монополисты, в конце концов ресурсы закончатся. При этом, на мой взгляд не следует забывать о внешних долгах, которые регулярно согласно графикам возвращаем по обязательствам. Если бы ещё сказали, до какого периода наши дети, внуки или правнуки их будут возвращать эти долги. Может действительное светлое будущее для простого народа наступит в ближайшие годы, а может не скоро, поживём увидим.
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