Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
Мажилис Парламента РК принял поправки в законы об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Об этом сообщил депутат Канат Нуров. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: Похоже 1 декабря День Первого Президента РК кануть в Лету...
Иди накапай боярышника с горя... следующими будут 6 июля, 16 декабря?
Цитата:
Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса", - сообщил депутат мажилиса Канат Нуров
С таким же щенячим восторгом и нуроргазмом вся эта депутатская кагорта исторически наделяла всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями прошлого руководителя... Вот что они делают лучше всего, так это переобуваются... куда ветер, туда дым, однако...
yudjin: тогда события не привели к каким-то кардинальным переменам
Может быть, но приведу пример: раньше когда часто бывал в странах Прибалтики,( у меня там друзья) местный народ, если узнавали что я казах и из Казахстана, всегда говорили что: - казахи молодцы и прибалты их уважают за декабрьские события 1986 года.
yudjin: будем посмотреть...[/quote
Всё зависит от Токаева: у него сейчас большой карт-бланш и возросший авторитет: во первых - те слова которые он СРАЗУ казал во время событии в отличии от Елбасы: - я никуда не уезжаю, я остаюсь с вами до конца, в городе. И второе: - то что он ввёл российские войска: во первых сразу "успокоились" якобы нацики-"террористы" и дал сигнал местному русскоязычному населению - я с России и ваше положение и ваши права будут прежними.
Депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров: Главное, чтобы больше никто не «сидел на трубе», а если и сидел, то прозрачно, под общественным контролем. И вообще нам нужно вовремя остановиться".
Если будет прозрачно и под общественным контролем, конечно хорошо. Как говорили древние мудрецы: Из кувшина можно вылить только то, что в нём есть. Недра тоже имеют свойства иссекать, запасы полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа.
В нефтегазовой сфере у нас в основном работают иностранные монополисты, в конце концов ресурсы закончатся. При этом, на мой взгляд не следует забывать о внешних долгах, которые регулярно согласно графикам возвращаем по обязательствам. Если бы ещё сказали, до какого периода наши дети, внуки или правнуки их будут возвращать эти долги. Может действительное светлое будущее для простого народа наступит в ближайшие годы, а может не скоро, поживём увидим.
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