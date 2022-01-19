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≡ Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43341
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
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Мажилис Парламента РК принял поправки в законы об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Об этом сообщил депутат Канат Нуров.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
219
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 14:53
#1
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маховик развенчания культа набирает обороты
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8199
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 15:17
#2
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Да и мажилис или Мажилис, можно было бы перетрясти..
Какие то не имеющие мнения..
Завтра кто то придет, так же и Токаева скинут?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11961
Мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
Отправлено: 19.01.22 - 15:40
#3
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11986
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 15:43
#4
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Британская пресса о семейке публикует

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
611
Re: Мажилис принял поправки об отмене пожизненного...
Отправлено: 19.01.22 - 15:45
#5
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Похоже 1 декабря День Первого Президента РК кануть в Лету...
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