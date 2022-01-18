Отправлено: - 15:23

Доктор СИЗО:

Не хочется твой бред комментировать...живи с этим.

Доктор СИЗО: Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!

Цитата:я?Соседям своим объясни по подъезду, что ты по ночам у их дверей делаешь своими руками.Цитата:Я даже представить боюсь чем этот приезжий из арабских стран Нуротан мазал ручки дверей по подъезду.Позвезло людям наверное.А у вдовушек дети есть в подъезде?Представляете живёте так.Ваш ребёнок по подъезду ходит.А на там такое СИЗО съехавшее, ниже вчкушка живет шипящая от националистической злобы,Самым адекватным в этой компании покажется шпик абайка. тихо таскающий засаленные методички с заклеенным украинским трезубцем.Знатнейшая компашка.Достойные соседи.сОюзнички.