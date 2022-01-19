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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:55
Цитата:
По русскии это назывется просто
Бил баклуши и сидел на форуме)
maxsaf:
Собирал CEPH кластер на полтора петабайта для хостов виртуальных машин proxmox
Собирал CEPH кластер на полтора петабайта для хостов виртуальных машин proxmox
По русскии это назывется просто
Бил баклуши и сидел на форуме)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:57
М-да, вот и поговорили. Абайка, вы когда-нибудь научитесь нормально общаться без красных косяков?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:57
Цитата:
Согласен и цены дороже на ВСЁ кроме мяса которое есть невозможноЦитата:
Обиделась погрЕмуха за мужа что-ли?
Цитата:
Почему над 69 летним?
Если Алексу только 61 год
И кто конкретно этот Янус если Алекса никто серьезно тут не воспринимает?
111:
В той же России, или Рашке, зарплаты то выше..
В той же России, или Рашке, зарплаты то выше..
Согласен и цены дороже на ВСЁ кроме мяса которое есть невозможноЦитата:
Don Julio:
Облайка, знай свое место! В углу между веником...
Облайка, знай свое место! В углу между веником...
Обиделась погрЕмуха за мужа что-ли?
Цитата:
elektron:
Доктор СИЗО: обвиняю этого двуликого Януса в круглосуточном излевательстве над 69 летним форумчаниным.
Доктор СИЗО: обвиняю этого двуликого Януса в круглосуточном излевательстве над 69 летним форумчаниным.
Почему над 69 летним?
Если Алексу только 61 год
И кто конкретно этот Янус если Алекса никто серьезно тут не воспринимает?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:59
Цитата:
Ждите терпите
Все же тут только ради меня
maxsaf:
М-да, вот и поговорили. Абайка, вы когда-нибудь научитесь нормально общаться без красных косяков?))
М-да, вот и поговорили. Абайка, вы когда-нибудь научитесь нормально общаться без красных косяков?))
Ждите терпите
Все же тут только ради меня
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:00
Цитата:
Над отцом угорает? ))
abaika95:
Ну кто бы сомневался У меня, ребенку тоже постоянно весело Дитё же что с него взять)
Ну кто бы сомневался У меня, ребенку тоже постоянно весело Дитё же что с него взять)
Над отцом угорает? ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:02
Цитата:
Жду, а че делать)). Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные
abaika95:
Ждите терпите Все же тут только ради меня
Ждите терпите Все же тут только ради меня
Жду, а че делать)). Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:02
Цитата:
Да говорит папка смешно так
Постояно каких-то дядек унижает в интернетах
maxsaf:
Над отцом угорает? )
Над отцом угорает? )
Да говорит папка смешно так
Постояно каких-то дядек унижает в интернетах
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:04
Цитата:
Зато у вас в бригаде все как над подбор
40-60 летние закоплекмованные дядьки и тетьки
Которые даже не понимают что над ними тут денно и ночно издеваются))
maxsaf:
Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные
Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные
Зато у вас в бригаде все как над подбор
40-60 летние закоплекмованные дядьки и тетьки
Которые даже не понимают что над ними тут денно и ночно издеваются))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:06
Модерация куда так быстро пропускаете!!?
Пусть ждёт и терпит!!
Пусть ночью просыпается и проверяет че ему тут написали!
Пусть ждёт и терпит!!
Пусть ночью просыпается и проверяет че ему тут написали!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:09
Цитата:
Ну если у вас внук в ОМОНе, то сынок наверное министр уже. А все туда же
abaika95:
Да говорит папка смешно так Постояно каких-то дядек унижает в интернетах
Да говорит папка смешно так Постояно каких-то дядек унижает в интернетах
Ну если у вас внук в ОМОНе, то сынок наверное министр уже. А все туда же
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:15
Цитата:
Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня....начал спорить.со мной и опарафинился....товарищи из эмигрейшена канадского скажут ему, что как он был не прав.... деструктивный элемент никому не нужен...с Канадой мы дружим...
abaika95:
Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня....начал спорить.со мной и опарафинился....товарищи из эмигрейшена канадского скажут ему, что как он был не прав.... деструктивный элемент никому не нужен...с Канадой мы дружим...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:25
Цитата:
Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления )))
Доктор СИЗО:
подтяни максута до своего уровня..
подтяни максута до своего уровня..
Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления )))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 14:31
сегодня существо женщина.
замена котов.
замена котов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 14:39
читаю вот
///Солнце в зените, стоит невыносимая жара - под 50 градусов по Цельсию. 13-летняя Мона живет в трущобах в Пакистане В такую жару она сознательно отказывается от воды. "Стараюсь пить меньше воды, потому что туалет у нас открытый, без дверей, и там постоянно слоняются хулиганы. Я боюсь туда идти", - говорит Мона. Она ограничивает себя и в еде, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день. Мона ходит в уборную вместе с другими женщинами - рано утром или поздно вечером.//
просто ужас какой то.
///Солнце в зените, стоит невыносимая жара - под 50 градусов по Цельсию. 13-летняя Мона живет в трущобах в Пакистане В такую жару она сознательно отказывается от воды. "Стараюсь пить меньше воды, потому что туалет у нас открытый, без дверей, и там постоянно слоняются хулиганы. Я боюсь туда идти", - говорит Мона. Она ограничивает себя и в еде, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день. Мона ходит в уборную вместе с другими женщинами - рано утром или поздно вечером.//
просто ужас какой то.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 15:06
Цитата:
Я живу в Королевстве Бахрейн. Ужасные условия. Наши газеты не имеют форумов. Никто не хочет лишится языка от рук местного муллы. У нас нет отопления. Вся вода нагревается наверху на крыше дома. У нас нет автобусного движения, дома на стоянке стоит 9 автомобилей, из них 3 машины для прислуги. У нас нет туалетов, каждая комната для члена семьи с 4 лет и выше. В туалет, постираться, искупаться члены семьи ходят в свой хозблок при своей комнате. О ужас нет кухонь. Привозят готовую еду 3 раза в день. Никаких деликатес, всего 30 блюд на целый день. Бассейны дома по 25 или 50 метров, плюс лягушатник с охладителем.Разводы запрещены. Дети после развода, если он все же состоялся, увозятся в королевский детдом.Как наши суворовцы!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:07]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:36]
alex_60:
Я живу в Королевстве Бахрейн. Ужасные условия. Наши газеты не имеют форумов. Никто не хочет лишится языка от рук местного муллы. У нас нет отопления. Вся вода нагревается наверху на крыше дома. У нас нет автобусного движения, дома на стоянке стоит 9 автомобилей, из них 3 машины для прислуги. У нас нет туалетов, каждая комната для члена семьи с 4 лет и выше. В туалет, постираться, искупаться члены семьи ходят в свой хозблок при своей комнате. О ужас нет кухонь. Привозят готовую еду 3 раза в день. Никаких деликатес, всего 30 блюд на целый день. Бассейны дома по 25 или 50 метров, плюс лягушатник с охладителем.Разводы запрещены. Дети после развода, если он все же состоялся, увозятся в королевский детдом.Как наши суворовцы!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:07]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:36]
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