Отправлено: - 15:06

alex_60:



[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:07]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:36]

Цитата:Я живу в Королевстве Бахрейн. Ужасные условия. Наши газеты не имеют форумов. Никто не хочет лишится языка от рук местного муллы. У нас нет отопления. Вся вода нагревается наверху на крыше дома. У нас нет автобусного движения, дома на стоянке стоит 9 автомобилей, из них 3 машины для прислуги. У нас нет туалетов, каждая комната для члена семьи с 4 лет и выше. В туалет, постираться, искупаться члены семьи ходят в свой хозблок при своей комнате. О ужас нет кухонь. Привозят готовую еду 3 раза в день. Никаких деликатес, всего 30 блюд на целый день. Бассейны дома по 25 или 50 метров, плюс лягушатник с охладителем.Разводы запрещены. Дети после развода, если он все же состоялся, увозятся в королевский детдом.Как наши суворовцы!