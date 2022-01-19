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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 517 из 517«1...515516517
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:55
#7741
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Цитата:
maxsaf:
Собирал CEPH кластер на полтора петабайта для хостов виртуальных машин proxmox

По русскии это назывется просто
Бил баклуши и сидел на форуме)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:57
#7742
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М-да, вот и поговорили. Абайка, вы когда-нибудь научитесь нормально общаться без красных косяков?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:57
#7743
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Цитата:
111:
В той же России, или Рашке, зарплаты то выше..

Согласен и цены дороже на ВСЁ кроме мяса которое есть невозможноЦитата:
Don Julio:
Облайка, знай свое место! В углу между веником...

Обиделась погрЕмуха за мужа что-ли?
Цитата:
elektron:
Доктор СИЗО: обвиняю этого двуликого Януса в круглосуточном излевательстве над 69 летним форумчаниным.

Почему над 69 летним?
Если Алексу только 61 год
И кто конкретно этот Янус если Алекса никто серьезно тут не воспринимает?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 12:59
#7744
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Цитата:
maxsaf:
М-да, вот и поговорили. Абайка, вы когда-нибудь научитесь нормально общаться без красных косяков?))

Ждите терпите
Все же тут только ради меня
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:00
#7745
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Цитата:
abaika95:
Ну кто бы сомневался У меня, ребенку тоже постоянно весело Дитё же что с него взять)

Над отцом угорает? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:02
#7746
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Цитата:
abaika95:
Ждите терпите Все же тут только ради меня

Жду, а че делать)). Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:02
#7747
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Цитата:
maxsaf:
Над отцом угорает? )

Да говорит папка смешно так
Постояно каких-то дядек унижает в интернетах
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:04
#7748
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Цитата:
maxsaf:
Остальные то из вашей бригады - вообще никудышные

Зато у вас в бригаде все как над подбор
40-60 летние закоплекмованные дядьки и тетьки
Которые даже не понимают что над ними тут денно и ночно издеваются))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:06
#7749
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Модерация куда так быстро пропускаете!!?
Пусть ждёт и терпит!!
Пусть ночью просыпается и проверяет че ему тут написали!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:09
#7750
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Цитата:
abaika95:
Да говорит папка смешно так Постояно каких-то дядек унижает в интернетах

Ну если у вас внук в ОМОНе, то сынок наверное министр уже. А все туда же :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:15
#7751
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Цитата:
abaika95:

Нет Абайка ..... подтяни максута до своего уровня....начал спорить.со мной и опарафинился....товарищи из эмигрейшена канадского скажут ему, что как он был не прав.... деструктивный элемент никому не нужен...с Канадой мы дружим...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 13:25
#7752
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Цитата:
Доктор СИЗО:
подтяни максута до своего уровня..

Кого зеленый может научить чему-то? Пусть для начала сам научится общаться без удаления )))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 14:31
#7753
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сегодня существо женщина.
замена котов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 14:39
#7754
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читаю вот
///Солнце в зените, стоит невыносимая жара - под 50 градусов по Цельсию. 13-летняя Мона живет в трущобах в Пакистане В такую жару она сознательно отказывается от воды. "Стараюсь пить меньше воды, потому что туалет у нас открытый, без дверей, и там постоянно слоняются хулиганы. Я боюсь туда идти", - говорит Мона. Она ограничивает себя и в еде, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день. Мона ходит в уборную вместе с другими женщинами - рано утром или поздно вечером.//

просто ужас какой то.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.01.22 - 15:06
#7755
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Цитата:
alex_60:

Я живу в Королевстве Бахрейн. Ужасные условия. Наши газеты не имеют форумов. Никто не хочет лишится языка от рук местного муллы. У нас нет отопления. Вся вода нагревается наверху на крыше дома. У нас нет автобусного движения, дома на стоянке стоит 9 автомобилей, из них 3 машины для прислуги. У нас нет туалетов, каждая комната для члена семьи с 4 лет и выше. В туалет, постираться, искупаться члены семьи ходят в свой хозблок при своей комнате. О ужас нет кухонь. Привозят готовую еду 3 раза в день. Никаких деликатес, всего 30 блюд на целый день. Бассейны дома по 25 или 50 метров, плюс лягушатник с охладителем.Разводы запрещены. Дети после развода, если он все же состоялся, увозятся в королевский детдом.Как наши суворовцы!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:07]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 15:36]
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