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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43341
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 14:31
#120
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Цитата:
Серый волк:

Не хочется твой бред комментировать...живи с этим... до скорого...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 14:44
#121
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Цитата:
рихард:

Не передергивай затвор, если там патрон в стволе. . Говори только от себя...никто не давал права гововорить от имени нуротанцев... к которым не имеешь никакого отношения.... так называемые демонстранты вышли погалдеть... когда превысили степень допустомого, то крепко получили по сопатке... тюремные сроки получат...финиш...а ля комедия...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
219
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 14:49
#122
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я и говорю от себя. А нашему доктору требуется врач. У пациента начинается истерия
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 15:20
#123
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Цитата:
alex_60:

Позорище писать всякую дрянь до обеда с одного ника, а потом менять симку и писать оправдания с другого ника! Не благодари меня! Абайка 95 изучил твои повадки!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11986
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 15:23
#124
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не хочется твой бред комментировать...живи с этим.

я? :lol: :lol:
Соседям своим объясни по подъезду, что ты по ночам у их дверей делаешь своими руками.
:lol: :lol:
Цитата:
Доктор СИЗО: Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!

Я даже представить боюсь чем этот приезжий из арабских стран Нуротан мазал ручки дверей по подъезду.
Позвезло людям наверное.
А у вдовушек дети есть в подъезде?
:lol:
Представляете живёте так.
Ваш ребёнок по подъезду ходит.
А на там такое СИЗО съехавшее, ниже вчкушка живет шипящая от националистической злобы,

Самым адекватным в этой компании покажется шпик абайка. тихо таскающий засаленные методички с заклеенным украинским трезубцем.
:lol:
Знатнейшая компашка.
Достойные соседи.
сОюзнички. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11986
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 15:31
#125
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Наиболее качественные комментарии на тему вышли в Новой газете.
Муратов главред НГ :-) не случайно нобелевскую премию получил.

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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4668
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 15:49
#126
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Цитата:
Серый волк:

Просил же по человечески....уже зализал
все мои дырочки!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11960
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 15:51
#127
Комментарий проходит проверку.
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Страница 9 из 9«1...789
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