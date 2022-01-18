Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43340
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
Читать новость
Читать новость
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 12:02
Цитата:
Нет, я не имею своего мнения, это моя партия... насчет тех событий в чужих странах... могу все рассказать .... но не имею права... я удивляюсь, как крупные землевладельцы не стали членами партии....нонсенс ....
ACROS:
Нет, я не имею своего мнения, это моя партия... насчет тех событий в чужих странах... могу все рассказать .... но не имею права... я удивляюсь, как крупные землевладельцы не стали членами партии....нонсенс ....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1309
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 12:25
"Не сметь своё суждение иметь!"Это так по-рабски!Есть фюрер (вождь, лидер и т.п.), который за меня подумает и всё решит!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 13:00
Цитата:
Что то загостился у нас чужестранец? Пора и совесть иметь! Дел же полно у себя! Брата автобусника в отдел кадров еще не вызывали? Вызовут на днях .... ты же его и сдал бедолагу....))))
Уже не ваш земляк:
Что то загостился у нас чужестранец? Пора и совесть иметь! Дел же полно у себя! Брата автобусника в отдел кадров еще не вызывали? Вызовут на днях .... ты же его и сдал бедолагу....))))
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 13:06
Цитата:
Землевладельцам, дождь - нужен, а не партия...
Доктор СИЗО:
удивляюсь, как крупные землевладельцы не стали членами партии....нонсенс ....
удивляюсь, как крупные землевладельцы не стали членами партии....нонсенс ....
Землевладельцам, дождь - нужен, а не партия...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11958
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 13:13
Цитата:
А это тактика такая
Чем больше нечитабельного бреда будет на сайте то на него мало кто будет заходить читать
Редакция себе не враг но они наверно думают что держа тут этих фриков они повышают интерес к своему сайту но нет
В итоге тут постоянных сидит 15 ников(именно ников потомучто людей в два раза меньше) и вот адекватный человек заходит почитать коменты и видит серего или земляка или Юджина и сразу закрывает сайт
Как мне недавно посетовал один знакомый мол зачем я сижу на форуме это же помойка...
Ну я старался ее очистить ну раз редакции это не интересно то теперь только накидывать осталось)) и вы начинаете это весело
ladas:
111, yudjin, Серый волк, Уже не ваш земляк - что за бред вы несёте господа? Если хотите упражняться (или скорее испражняться) в остроумии (которое только вам кажется остроумным) создайте себе на просторах инета отдельный форум и упражняйтесь там. Уважаемая редакция НГ - вас ничего не настораживает в этих комментариях? Зачем Вы позволяете своему детищу превратиться в помойку?
111, yudjin, Серый волк, Уже не ваш земляк - что за бред вы несёте господа? Если хотите упражняться (или скорее испражняться) в остроумии (которое только вам кажется остроумным) создайте себе на просторах инета отдельный форум и упражняйтесь там. Уважаемая редакция НГ - вас ничего не настораживает в этих комментариях? Зачем Вы позволяете своему детищу превратиться в помойку?
А это тактика такая
Чем больше нечитабельного бреда будет на сайте то на него мало кто будет заходить читать
Редакция себе не враг но они наверно думают что держа тут этих фриков они повышают интерес к своему сайту но нет
В итоге тут постоянных сидит 15 ников(именно ников потомучто людей в два раза меньше) и вот адекватный человек заходит почитать коменты и видит серего или земляка или Юджина и сразу закрывает сайт
Как мне недавно посетовал один знакомый мол зачем я сижу на форуме это же помойка...
Ну я старался ее очистить ну раз редакции это не интересно то теперь только накидывать осталось)) и вы начинаете это весело
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 13:25
Цитата:
Дракоша, у нас список другой....сначала партбилет....потом доступ к халявным землям... потом пустые обещания пайщикам...потом и дождь...наши землепашцы в засушливые годы в 3 раза больше на карман имеют...арифметика...
drakon:
Дракоша, у нас список другой....сначала партбилет....потом доступ к халявным землям... потом пустые обещания пайщикам...потом и дождь...наши землепашцы в засушливые годы в 3 раза больше на карман имеют...арифметика...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2389
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 13:51
Цитата:
Вы можете свои слова обосновать ?? ...про партбилет, земли халявные, пустые обещания....
И как понять: ".... в засушливые годы имеет больше в 3 раза ..."
Доктор СИЗО:
сначала партбилет....потом доступ к халявным землям... потом пустые обещания пайщикам...потом и дождь...наши землепашцы в засушливые годы в 3 раза больше на карман имеют...арифметика...
сначала партбилет....потом доступ к халявным землям... потом пустые обещания пайщикам...потом и дождь...наши землепашцы в засушливые годы в 3 раза больше на карман имеют...арифметика...
Вы можете свои слова обосновать ?? ...про партбилет, земли халявные, пустые обещания....
И как понять: ".... в засушливые годы имеет больше в 3 раза ..."
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 14:02
Цитата:
Работал у крупного землепашца 7 лет на ведущей должности .... видел все своими глазами .... в селе имею родственников бюджетников имею... акты землепользования до сих пор хранят... читать по складам научился...что в засушливые годы пшенница больше прибыль приносит...материалы уголовны дел просматриваю в прессе...
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 14:03]
ACROS:
Работал у крупного землепашца 7 лет на ведущей должности .... видел все своими глазами .... в селе имею родственников бюджетников имею... акты землепользования до сих пор хранят... читать по складам научился...что в засушливые годы пшенница больше прибыль приносит...материалы уголовны дел просматриваю в прессе...
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 14:03]
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 14:08
Цитата:
Уважаемая Редакция. Доктор уже совсем - охоенел.
Неужели этого никто не - видит?
Такую хрень тут - писать...
Доктор СИЗО:
Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу.
Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу.
Уважаемая Редакция. Доктор уже совсем - охоенел.
Неужели этого никто не - видит?
Такую хрень тут - писать...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, Iney, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать