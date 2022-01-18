Отправлено: - 13:13

ladas:

111, yudjin, Серый волк, Уже не ваш земляк - что за бред вы несёте господа? Если хотите упражняться (или скорее испражняться) в остроумии (которое только вам кажется остроумным) создайте себе на просторах инета отдельный форум и упражняйтесь там. Уважаемая редакция НГ - вас ничего не настораживает в этих комментариях? Зачем Вы позволяете своему детищу превратиться в помойку?

Цитата:А это тактика такаяЧем больше нечитабельного бреда будет на сайте то на него мало кто будет заходить читатьРедакция себе не враг но они наверно думают что держа тут этих фриков они повышают интерес к своему сайту но нетВ итоге тут постоянных сидит 15 ников(именно ников потомучто людей в два раза меньше) и вот адекватный человек заходит почитать коменты и видит серего или земляка или Юджина и сразу закрывает сайтКак мне недавно посетовал один знакомый мол зачем я сижу на форуме это же помойка...Ну я старался ее очистить ну раз редакции это не интересно то теперь только накидывать осталось)) и вы начинаете это весело