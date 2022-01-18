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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43340
Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 09:42
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Поводом для написания этого материала стало открытие новой аптеки в селе Айет. С красноречивым названием, сладкими подарками каждому, беспроигрышной лотереей, 10-процентной скидкой всем, да еще 3-процентной бонусной картой распахнула она свои двери. Разве что не наливали!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14829
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 09:42
#1
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Цитата:
Оказалось, что самое ходовое отхаркивающее средство продается здесь по 290 тенге при наших ценах от 190 до 235 тенге

Источник:

Люди же не дураки. Ну один раз сходят они и поймут что со скидкой тут дороже чем без скидки там.
Цитата:
Пищевики решили эту проблему просто: убрали регулируемый товар, заменили его надписями «Товар в пути» и благополучно торгуют выгодным для себя товаром.

Источник:

Вот! Вот оно! Регулирование должно быть регулированием, то есть субсидированием, а не тупо требованием снизить цену до определенного уровня. Лучше пусть товар будет подороже, чем его не будет вовсе. Хотя тут может иметь место мультипликативный эффект - если невыгодный товар у вас будет, а в других местах его нет - то покупатель пойдет к вам и купит не только невыгодный товар, но и всё остальное.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8421
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 10:40
#2
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О как конкуренты зацепили О.Ведлер,аж целую статью накатала.
Правда и про время не забыла написать,но всего одно предложение,видать не до времени сейчас,бизнес дороже.

Цитата:
Оказалось, что самое ходовое отхаркивающее средство продается здесь по 290 тенге при наших ценах от 190 до 235 тенге

Источник:

Ну вы согласитесь,что некорректно по одной позиции ,судить об общем уровне цен,у вас из всего ассортимента то же найдутся позиции которые будут дороже чем у соседей и что теперь ,им здесь то же статью накатать :-)
Всё что не делается всё к лучшему,теперь вместо праздного шатания по судам в поисках потерянного времени,надо думать как бизнес спасть ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8097
Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 11:25
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Правда и про время не забыла написать,

Есть и для тебя "хорошая" новость.
Перед новым годом прошла информация, что на уровне старого правительства рассматривается вопрос, подкрепленный очередным заключением местных ученых, о возвращении в свой часовой пояс не только Костанайской области, но и всю остальную часть Казахстана присоединят к западным областям. Будет один часовой пояс на всей территории.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15415
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 11:27
#4
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Цитата:
Добринцофф:


ты бы женился уже что ли,
такой длительный период ухаживаний.
несколько лет.
или отказ дали?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1306
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 11:28
#5
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Цитата:
Добринцофф:

Тебя время зацепило или цена на отхаркивающее?! Не знаю, как в Казахстане, а я вот скачал приложение Ютека и вижу, где какие цены на препараты, где они имеются в наличии, какие аналоги. Просто для мамы нужны лекарства, в Бугуруслане они дороже, чем в Самаре.А здесь с этим проще.Аптеки на каждом шагу, выбор имеется.
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7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
33
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 11:35
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Все таки надеюсь , что Ольга Ведлер не оставит попыток вернуть нашему городу природное время. Недавно смотрела художественный фильм зарубежный фантастика и главный герой оказавшись в незнакомом месте удивлялся, что время уже 9 часов вечера, а еще светло и от этого ему как то не комфортно. А у нас летом 23 часа на улице светло. Противники перевода времени считают, что тем позже вечером светает тем больше дел можно переделать. А все дела надо утром делать, а вечером отдыхать и в 23 часа ложиться спать .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11943
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 12:12
#7
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Главный мракобес области во всех....местах твердящая о пагубности житья не по природному времени постоянно врущая и уличенная в открытом фейкометстве, при этом являясь одновременно владельцем аптеки в селе Айет возмущена открытием новой конкурентной аптеки у себя под носом)))
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
31
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 12:33
#8
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:-) Вот любопытно стало...Что движет людьми, не пропускающими здесь практически ни одной темы. Везде считают себя обязанными вставить "свои пять копеек"...
От скуки? Ведь денег им, скорее всего за это не платят... Или я чего-то не знаю? :-(
Ольга озвучила серьёзную тему, описала проблему, предложила вполне реальные пути и даже способы её решения... Всё по классической формуле "критикуешь - предлагай".
Но "профессиональные комментаторы" накинулись на человека, ни слова не сказав по сути статьи. Или пустозвонам лишь бы по кнопкам постучать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8198
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 14:07
#9
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Конкуренция, двигатель прогресса..
Вообще если бы было там пять аптек, было бы лучше..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1306
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 14:50
#10
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Цитата:
111:
к

Вообще если бы было там пять аптек, было бы лучше..
---
Лучше для кого?! Если для жителей - то да.А так монополия, какие хочешь цены, такие и устанавливай. И что самое главное - жаловаться некому! Пчёлы против мёда не пойдут воевать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8421
Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 18.01.22 - 20:03
#11
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Цитата:
71422:
А все дела надо утром делать, а вечером отдыхать и в 23 часа ложиться спать .

В 21.00 надо спать ложиться,сразу после программы спокойной ночи малыши,всё равно на пенсии делать нечего.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1769
Ольга ВЕДЛЕР: «Заботливые вы наши...»
Отправлено: 19.01.22 - 12:03
#12
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Цитата:
Добринцофф:
О как конкуренты зацепили О.Ведлер,аж целую статью накатала.

Вы,г-н Добринцофф, или крестик предпринимателя снимите, или трусы физического лица наденьте. А то как-то странно читать об осуждении конкуренции от воспевателя и защитника этого вида капиталистической борьбы за выживание. Ведь с другой стороны в Вашем высказывании явно чувствуются радостные нотки от нафантазированной Вами картины потопления собрата предпринимателя в пучине соперничества за долю малую, нелегкую.
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