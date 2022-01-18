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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44327 Оказалось, что самое ходовое отхаркивающее средство продается здесь по 290 тенге при наших ценах от 190 до 235 тенгеИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44327 Пищевики решили эту проблему просто: убрали регулируемый товар, заменили его надписями «Товар в пути» и благополучно торгуют выгодным для себя товаром.Источник:

Цитата:Люди же не дураки. Ну один раз сходят они и поймут что со скидкой тут дороже чем без скидки там.Цитата:Вот! Вот оно! Регулирование должно быть регулированием, то есть субсидированием, а не тупо требованием снизить цену до определенного уровня. Лучше пусть товар будет подороже, чем его не будет вовсе. Хотя тут может иметь место мультипликативный эффект - если невыгодный товар у вас будет, а в других местах его нет - то покупатель пойдет к вам и купит не только невыгодный товар, но и всё остальное.