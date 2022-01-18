Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz. Читать новость
О молодой человек, вы находитесь на далеких подступах к изучению этой древней науки. Интернет вам не поможет. Некоторые мои книги были изданы в позапрошлом веке, хотел восстановить некоторые страницы. Бесполезно.Моих книг просто нет в оцифрованном виде.
что то вы от темы ушли совсем в другую сторону. Начали друг другу кости перемалывать. Ана повестке дня вопрос то совсем другой. Не переходите на личности, не отвлекайтесь. Обсуждайте саму статью. Тут есть о чем порасуждать
Байбек никогда не был шефом партии, он подносчик снарядов, всего лишь зам.председателя партии. То что он почти одновременно вместе со своим шефом подал голос, и не просто голос, а среди море критики и ненависти его шефа, голос в защиту своего шефа - это говорит о согласованности их действии. Всё таки в первую очередь он - сын одноклассника шефа, а потом всё остальное. Помнит кому и чем обязан. В Казахстане клановая и родовая принадлежность - играет большую роль, особенно на юге. По поводу выступления: как то бедняцки всё оформлено - стол бедный будто бы стол какого то домоуправа, нету привычных богатых канцелярских аксесуаров, стакана и бутылки "Тасая" с водой, белого телефона с правительственной связью, флаги какие то бутафорские без бахромы, кресло не президентское, а простой стул. Я, думаю на очередном съезде партии: - кроме переизбрания Председателя партии и всего ПолитБюро, будет и рейбрейдинг партии: - вместо Нур Отан ( Сияющая Отчизна) будет например, как вариант, вроде как бы Ток Отан (Сытое Отечество), Байбека и его команду естественно "уйдут". Токаеву в будущем обязательно надо иметь свою партию. Зачем ему создавать с нуля, когда всё есть в Нур Отане- и мат. база и кадры и разветвлённая сеть филиалов с прекрасными офисами по всей стране. Бери и пользуйся.
Тут Доктор исполнил свою "Исповедь идущего к реке", а по факту того, не фейк ли эта запись, так ничего и не сказал.Признался в убийствах. Надо бы спросить, не имеет ли отношения к убийству Дж.Ф.Кеннеди.Но он, как истинный ари...,ой, партиец, не сознается.
Доктор СИЗО: Обидно читать все..... мне как истийному партийцу
В Уставе партии разве записано, что вы не можете не иметь своего мнения ???, другой вопрос: если принято решение и за него проголосовало большинство, то да - вы обязаны его исполнять , в противном случае - вы ревизионист. По поводу вчерашнего выступления Назарбаева, всё ещё действующего Председателя партии - насколько я знаю не было широкой дисскусии среди членов партии и никаких решении по этому поводу нет. Мнение Байбека -это всего лишь мнение ЗАМЕСТИТЕЛЯ председателя партии, не более того. Елбасы, Лидер нации - коль он себя так именует, ОБЯЗАН был выступить в те трагические дни, и не только выступить, но и быть вместе с Президентом страны, в первую очередь - это его нация, это его ел. Я понимаю - нажитое имущество, судьба детей и родственников, личная безопасность - но он же Елбасы. Родина была в опасности. Это как три картошки Чапая: - где должен быть командир?? Сальвадор Альенде с автоматом в руках и в каске защищал президентский дворец Ла Монедо во время мятежа Аугусто Пиночета.
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