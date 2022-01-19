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≡ Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43340
Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в Костанае?
Отправлено: 19.01.22 - 11:22
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Еще вчера, 18 января, люди могли пройти беспрепятственно пройти перед акиматом, но уже сегодня это сделать невозможно. До обеда 19 января на площади, где все еще оставались бетонные блоки, появились турникеты, полиция, их служебные машины и техника.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
35
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 11:22
#1
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Что непонятно? Стачка провалилась, всех нае.... на всякий случай вывели полицию. Лучше перебздеть, чем не добздеть.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4658
Re: Зачем полицейские снова вышли на площадь перед облакиматом в...
Отправлено: 19.01.22 - 11:24
#2
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МТЗ работает, чтобы не лезли под колеса.
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