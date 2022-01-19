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Еще вчера, 18 января, люди могли пройти беспрепятственно пройти перед акиматом, но уже сегодня это сделать невозможно. До обеда 19 января на площади, где все еще оставались бетонные блоки, появились турникеты, полиция, их служебные машины и техника.