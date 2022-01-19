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≡ Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022 года?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43340
Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022 года?
Отправлено: 19.01.22 - 09:59
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Сразу после выхода обращения Нурсултана Назарбаева, как сообщает сайт Factcheck.kz, им поступили десятки сообщений с сомнением: «не дипфейк ли это»? Factcheck.kz проверили видео и вынесли свой вердикт.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15015
Re: Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022...
Отправлено: 19.01.22 - 09:59
#1
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Я сразу на этом же сервисе проверил, только deepware почему-то дал 11%. Ну не суть важно. Если бы это был фейк - уже бы разнесли специалисты в пух и прах.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
525
Re: Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022...
Отправлено: 19.01.22 - 10:13
#2
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Фейки тоже качественные бывают, когда за них дорого платят.

Цитата:
Выпускницы Online Factcheck Academy
это еще что за институт благородных девиц? :lol: Соросовскую фабрику троллей стопфейк так зашифровали?
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
35
Re: Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022...
Отправлено: 19.01.22 - 11:12
#3
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Готовили 15 дней композицию "я усталый мухожук", не пойму почему Костанайские елбасята-нуротановцы тоже молчали все это время, никто не заступился?
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