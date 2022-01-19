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Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022 года?
Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022 года?
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