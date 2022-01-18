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Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
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