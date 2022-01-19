Re: Настоящее ли видео Нурсултана Назарбаева от 18 января 2022...

Отправлено: - 09:59

Я сразу на этом же сервисе проверил, только deepware почему-то дал 11%. Ну не суть важно. Если бы это был фейк - уже бы разнесли специалисты в пух и прах.