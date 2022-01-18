Отправлено: - 09:10

Серый волк:

Ой они там на вокзале так и отираются?

elektron:

Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того.

Цитата:Вам в России до Назарбаева как до Луны-пешком и все лесом. О своей стране вам надо думать.Цитата:Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!