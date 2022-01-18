Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43338
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Отправлено: 18.01.22 - 14:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП на 118 км трассы Костанай-Мамлютка произошло сегодня, 18 января, около 10.00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, из-за гололеда машина скорой помощи, принадлежащая ЦРБ Мендыкаринского района, столкнулась с автомобилем "Нива".
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8198
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 18.01.22 - 14:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водилы скорых еще те шумахеры..
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
156
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 18.01.22 - 14:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова авария, и снова врачи. Выражение врачи-убийцы приобретает новый смысл
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1444
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 18.01.22 - 17:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:

Мимо. За рулём не врачи.
Профайл
Матвей Запупыркин
* Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
254
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 18.01.22 - 20:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы что пишите..Гаврюши и Степаши :-x а как что..обкакались или температура 36.7 Вы куда сразу звоните " диванные эксперты " ?? отвечайте за свои поступки, не Вам эту ситуацию рассматривать...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8198
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Отправлено: 18.01.22 - 22:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
Вы что пишите..Гаврюши и Степаши а как что..обкакались или температура 36.7 Вы куда сразу звоните " диванные эксперты " ?? отвечайте

Ну да, шоферу звоним..
Профайл
D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
44
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 19.01.22 - 09:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
у да, шоферу звоним..

Ну тут то врачей убийцами называют.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4647
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 19.01.22 - 09:33
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда удивляют такие аварии! На площади Ф/ района 200 км × 200 км два г....ла нашли наконец друг друга! Мистика какая то!
Профайл
Матвей Запупыркин
* Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
254
Re: Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в...
Отправлено: 19.01.22 - 09:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Мистика какая то!

да нет мистики в этом...если они ехали на УАЗе коих во всех ЦРБ большинство...то с учётом состояния дорог, это вполне возможно.. :-x
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
351
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Отправлено: 19.01.22 - 10:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
если они ехали на УАЗе коих во всех ЦРБ большинство

добавили фото ДТП в статью
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4647
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Отправлено: 19.01.22 - 10:09
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:

Наука не может ответить на этот вопрос, почему эти двое решили убить друг друга? Вчера видел такую картину. Один водитель вчера рванул со стоянки и кинулся ко мне на главную дорогу. Я сумел избежать столкновения, и остановил его. Он сказал, что он не видел моей машины, поклялся матерью! Что это было, если не мистика!?!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15006
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Костанайской области. Один человек погиб
Отправлено: 19.01.22 - 10:12
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Что это было, если не мистика!?!

Вокруг машины есть несколько слепых зон. Никакой мистики
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS