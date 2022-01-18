Отправлено: - 10:09

Матвей Запупыркин:



Цитата:Наука не может ответить на этот вопрос, почему эти двое решили убить друг друга? Вчера видел такую картину. Один водитель вчера рванул со стоянки и кинулся ко мне на главную дорогу. Я сумел избежать столкновения, и остановил его. Он сказал, что он не видел моей машины, поклялся матерью! Что это было, если не мистика!?!