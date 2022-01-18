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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43338
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 15006
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 03:34
Цитата:
Если бы вся эта оккультная шляпа работала, то за помощью обратились бы к вам, а не к тем 20 тыщ дармоедам, которые не оправдали ожиданий своих нанимателей
Доктор СИЗО:
Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство.
Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство.
Если бы вся эта оккультная шляпа работала, то за помощью обратились бы к вам, а не к тем 20 тыщ дармоедам, которые не оправдали ожиданий своих нанимателей
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 07:12
Цитата:
О молодой человек, вы находитесь на далеких подступах к изучению этой древней науки. Интернет вам не поможет. Некоторые мои книги были изданы в позапрошлом веке, хотел восстановить некоторые страницы. Бесполезно.Моих книг просто нет в оцифрованном виде.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 07:14]
maxsaf:
О молодой человек, вы находитесь на далеких подступах к изучению этой древней науки. Интернет вам не поможет. Некоторые мои книги были изданы в позапрошлом веке, хотел восстановить некоторые страницы. Бесполезно.Моих книг просто нет в оцифрованном виде.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 07:14]
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 07:32
Цитата:
Не пиши глупостей, о которых ничего не знаешь. Любой начальник на работе готовый оккультист. Он награждает тебя болезнями, гнобит тебя, укорачивая твой век. Присмотрись к методам своего шефа.
elektron:
Не пиши глупостей, о которых ничего не знаешь. Любой начальник на работе готовый оккультист. Он награждает тебя болезнями, гнобит тебя, укорачивая твой век. Присмотрись к методам своего шефа.
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 07:59
Цитата:
Я, в отличии от вас понауехавших, всегда проживал в Костанае. Понауехаевшие, и сочуствующие к ним форумчане, находятся в ведении Абайки 95, он за них отвечает,)))))(((((
Серый волк:
Я, в отличии от вас понауехавших, всегда проживал в Костанае. Понауехаевшие, и сочуствующие к ним форумчане, находятся в ведении Абайки 95, он за них отвечает,)))))(((((
р
(Полноправные пользователи)
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- 26.07.18
- Сообщений:
- 216
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 08:50
что то вы от темы ушли совсем в другую сторону. Начали друг другу кости перемалывать. Ана повестке дня вопрос то совсем другой. Не переходите на личности, не отвлекайтесь. Обсуждайте саму статью. Тут есть о чем порасуждать
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 08:57
Цитата:
Мне как члену партии Нур Отан,нельзя обсуждать статью про своего генсека. Просто отвечаю, как истинный партиец, на злобные выпады некоторых прихожан! Защищаю своего дорогого Ельбасы!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 08:59]
рихард:
Мне как члену партии Нур Отан,нельзя обсуждать статью про своего генсека. Просто отвечаю, как истинный партиец, на злобные выпады некоторых прихожан! Защищаю своего дорогого Ельбасы!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 08:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
- Сообщений:
- 610
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 09:10
Цитата:
Вам в России до Назарбаева как до Луны-пешком и все лесом. О своей стране вам надо думать.Цитата:
Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
Серый волк:
Ой они там на вокзале так и отираются?
Ой они там на вокзале так и отираются?
Вам в России до Назарбаева как до Луны-пешком и все лесом. О своей стране вам надо думать.Цитата:
elektron:
Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того.
Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того.
Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 09:24
Цитата:
Полностью согласен,с вами! На них и так с 1954 года достаточно денег истратили народных! Но не в коня корм!
ПолиграфЪ Боярышников:
Полностью согласен,с вами! На них и так с 1954 года достаточно денег истратили народных! Но не в коня корм!
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 8096
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 09:36
Цитата:
Ну ты же сама некоренная, смотри попрут от кормушки.
А что же ты против английских, американских, голландских "инвесторов" не тявкаешь, которые природные ресурсы выкачивают и наживаются?
Цитата:
Я почему-то думал, что когда уже под 70 человек мудреет...
Цитата:
это Главная ёлка что ли?
ПолиграфЪ Боярышников: Только для коренного населения! Смысла нет, средства от природных ресурсов тратить на временщиков!
Ну ты же сама некоренная, смотри попрут от кормушки.
А что же ты против английских, американских, голландских "инвесторов" не тявкаешь, которые природные ресурсы выкачивают и наживаются?
Цитата:
Доктор СИЗО: На них и так с 1954 года достаточно денег истратили народных!
Я почему-то думал, что когда уже под 70 человек мудреет...
Цитата:
Доктор СИЗО:
Защищаю своего дорогого Ельбасы!
Защищаю своего дорогого Ельбасы!
это Главная ёлка что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 610
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 09:48
Цитата:
111:
Но осталось то много. Замки это мелочь.
Но осталось то много. Замки это мелочь.
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