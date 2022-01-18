Отправлено: - 03:34

Доктор СИЗО:

Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство.

Цитата:Если бы вся эта оккультная шляпа работала, то за помощью обратились бы к вам, а не к тем 20 тыщ дармоедам, которые не оправдали ожиданий своих нанимателей