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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43336
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4633
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:32
#75
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Цитата:
elektron:

Жил ты, среди казахов, должен знать что бата сбывается в течении 3 месяцев! Поживете еще, попишите(((((

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 01:34]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:33
#76
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пожелание от чистого сердца!

Ну и где мне тут трансформатор искать? :lol: Спасибо конечно и вам не хворать.
Но не сбудется, я пока подходящий трансформатор найду... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:35
#77
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Цитата:
Доктор СИЗО:
должен что бата сбывается в течении 3 месяцев! П

Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4633
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:38
#78
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Цитата:
elektron:

Суеверный с/волк уже убежал из форума. Попку решил поберечь
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11981
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:41
#79
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Цитата:
elektron:
Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили

Ой они там на вокзале так и отираются? :lol:
Пожелаем дохтеру хороших сновидений с пакистанским кордебалетом


Ну и чтоб его мечты всегда сбывались.
Плох тот солдат, который не мечтает стать герералом.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:41
#80
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:51
#81
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Неуловимые.

Усталость забыта
Колышется зад
И снова копыта
На бабки стучат
И нет им покоя
Возьми, но живи
Деньжата деньжата
Деньжата деньжата
В горячей крови...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:54
#82
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А вообще читал статью, хозяйки газеты которую 4го января забанили, что увольнение просто пшик.
Чтоб народишко заткнулся.
Фирмы, с которых уволили, принадлежат то семье..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:57
#83
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Американцы за 500 миллионов делают революции, но у семьи совокупно более 20ти миллиардов..
Что там в Украину Штаты то вложили, 5 миллиардов и смена режима?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:06
#84
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Цитата:
111:
но у семьи совокупно более 20ти миллиардов..

Мёд очень странный предмет. ;-) Он как бы есть и его как бы нет :-P
США заморозили большие активы, в Англии с замком, как всё закончилось, тоже не очень ясно.
Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того. :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4633
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 02:06
#85
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Цитата:
elektron:

Трансформатор сам тебя найдет, ты главное поверь в это. Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:14
#86
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Трансформатор сам тебя найдет,

Они вроде не ходют. ;-) Цитата:
Доктор СИЗО:
Оккультные книги

Так ты у нас ещё и шаман? :lol: Цитата:
Доктор СИЗО:
Бесконтактное убийство.

Я добрый, не бойся, тебя не убью. :-P Цитата:
Доктор СИЗО:
Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу

Да какое вознагрождение может быть лучше, чем то что ты имеешь? Забылся и всё.
А насчёт работы, тоже вопрос. :lol: Ты знаешь как работать? :-P Цитата:
Доктор СИЗО:
Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!

Зло будет наказано, и за эти руки тоже, чтоб не лезли куда не нужно. ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11981
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:23
#87
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!

ёШкин кот! Да тут у нас признание с астанинскими, тьфу, то есть с сатанинскими книгамы!
:lol:


[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 23:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:24
#88
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Цитата:
elektron:
США заморозили большие активы, в

20 ярдов то замораживали, и отпустили, в обмен на покупку Боингов.
Но осталось то много.
Замки это мелочь.
Их на миллиард всего.
А вот доходы с нефти, газа, руд и этого, ядерного топлива, это очень много и где то копится, в разных структурах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8197
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:26
#89
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Почитал, он действительно сказал что он в столице, а не в Нурсултане?
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